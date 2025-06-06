報道引述消息指，在最近的討論中，尋求赴港上市的企業抵制改變公司結構以滿足香港對雙重股權結構的要求。然後，他們表示，香港證監會截至目前仍堅持要求企業遵守這些規則。

雙重股權結構是指上市公司可以同股不同權，港交所（0388）允許市值100億港元（13億美元）或以上的上市公司採用最多「一股10票」的投票權架構。根據彭博社的計算，考慮到其他對投資者的保護措施，在27間於美國上市、市值超過10億美元的中概股中，有22家公司的投票結構不符合港交所規定。

報道指，如果中美之間不信任加劇，在極端情境下，可能會有市值約1.1萬億美元的中概股從紐約退市。

報道引述消息指，香港特區政府最高層和中聯辦正在討論雙重股權結構問題，雙方均表示有意加快這一進程。消息指，該問題被視為超越單純的金融問題，政策制定者力爭確保大型中資企業上市不會被用作談判籌碼。

香港財經事務及庫務局的一位發言人表示，證監會和港交所正在研究完善上市制度，包括檢討主要上市、第二上市和雙重主要上市的要求，一旦準備就緒，將會通過市場諮詢的方式公布。

中聯辦沒有立即回應尋求評論的書面請求。

報道引述消息指，監管機構正在努力解決如何公平對待所有發行人的問題。消息指，在考慮上市申請時，對投資者的保護是首要任務，擁有較大投票權的創始人應該能夠像之前的公司一樣，引導其公司遵守香港的規則。

報道引述消息指，香港證監會和中資公司已探討了各種可能的變通方案，包括給予臨時豁免，允許公司以現有股權結構上市 —— 前提是它們承諾未來合規的時間表。然而，知情人士補充說，目前尚未達成協議，談判仍處於早期階段。

只有在2018年新規實施前上市的公司才被允許在香港進行二次上市時保留原有架構。港交所設定截至日期是為了防止中資公司在外國交易所上市後，再尋求在香港進行二次上市，以避開香港的首次上市要求。

港交所發言人表示，該交易所致力於「支持優質公司上市」，並歡迎「所有符合我們要求的公司」。

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