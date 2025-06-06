薩默斯表示，「這讓我們變得脆弱」，美國作為世界上最大的債務國，以美元計，其債務累積速度快於歷史上所有其他國家，這正在危及它作為世界最強國家的地位。

美國國會預算辦公室（CBO）周三估計，眾議院通過的特朗普「大漂亮法案」（One Big Beautiful Bill）未來十年內將使美國預算赤字增加2.4萬億美元。薩默斯則認為，數字會「遠超4萬億美元」。他把法案中臨時減稅措施延長的可能性，以及財政部因擴大借款而需增加的利息成本納入了計算。

CBO周四表示，十年內增加的利息成本將達到5,510億美元。這尚未計入其他動態影響，例如法案對經濟增長的任何影響。

薩默斯表示，「這注定會帶來致命而危險的衰落」，「它帶來的債務規模之巨我們無力承擔」。

薩默斯表示，美國債務負擔上升有三個原因，一是65歲以上人口增加，他們可以領取應有的福利；二是政府支付的各項費用增加，包括醫療健保；三是財政部支付的利息。

薩默斯表示，「債務增加並不是因為我們啟動了各種新的大型支出項目」。薩默斯預測，這項稅收法案將使年度財政赤字佔國內生產毛額(GDP)的比例「遠超」7%，而過去兩年，這一比例已超過6% —— 這一數字在經濟衰退或戰爭等危機時期之外未出現過。他表示，這意味著政府資助創新和研究的空間被壓縮，家庭從抵押貸款到汽車貸款等各類成本增加。

薩默斯還表示，他支持特朗普最近關於取消法定債務上限的言論。

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