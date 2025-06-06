中美領導人通話，彭博社引述Global X ETFs稱，通話沒有取得確切的成果，也就是幾乎沒給投資者提供任何重新定價的理由，市場料將區間波動，認為此次通話「政治意義重大，但經濟意義模糊」。美期、日股上升，A股、港股、台股下跌。恒指曾高見23951.14點，是3月24日23967.51點後最高；科指國指則曾創兩周高。北水半日流入42億，一周最多。