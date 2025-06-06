中美領導人通話，彭博社引述Global X ETFs稱，通話沒有取得確切的成果，也就是幾乎沒給投資者提供任何重新定價的理由，市場料將區間波動，認為此次通話「政治意義重大，但經濟意義模糊」。美期、日股上升，A股、港股、台股下跌。恒指曾高見23951.14點，是3月24日23967.51點後最高；科指國指則曾創兩周高。北水半日流入42億，一周最多。
指數收市後換馬，加入恒生綜合指數成分股的布魯可（0325）收報155.2元，跌6.84%；古茗控股（1364）收報25.25元，跌7%；蜜雪集團（2097）收報528元，跌7.04%。
恒指今早高開34點，高位升44點，低位跌127點，高低波幅172點。上升股份比例為22.56%，下跌為31.14%，無升跌為46.29%。
恒指半日跌49點或0.21%，報23857點，大市成交金額1020億元；國指跌32點或0.37%，報8652點。恒生科技指數收報5288點，跌0.59%。
藍籌股成交金額402.95億元，佔大市成交39.5%；科指成份股成交金額237.99億元，佔大市成交23.33%；國指成份股成交金額362.88億元，佔大市成交35.57%。
24隻雙櫃台股，總成交0.54億元人民幣，相當於約0.59億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少30.5%，至110.57億元，佔大市成交10.83%。牛熊證成交金額41.79億元，減少44.6%；窩輪成交金額68.77億元，減少17.79%。
藍籌31隻升，47隻下跌，5隻無升跌。快手（1024）升6.24%，收報57.9元，是升幅最大的藍籌，煤氣（0003）跌3.56%，收報6.78元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報57.9元，升6.24%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報27.05元，跌5.09%。
恒指續高於10天線(23487.43點)。科指下試20天線(5261.41點)。
北水南下合計淨流入42.51億元，較上日增加473.7%，淨流入金額是5月30日96.46億元後最多。北水連續第8日流入，累計流入419.94億元，對上一次連續8日淨流入是4月1日。北水本月累計流入124.13億元，按月減少72.79%，連續第2個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）482.76億元，較上日減55.29%，佔香港市場成交額由上日的24.32%減至23.64%。
染藍股
美的集團（0300）收報75.15元，升0.2%。
中通快遞（2057）收報133.4元，無升跌。
比亞迪（1211）收報410.4元，跌0.39%。
閱文集團（0772）收報28.8元，跌2.87%。
浙江同源康醫藥（2410）收報22.7元，跌1.09%。
康基醫療（9997）收報7.31元，跌4.82%。
剔除
康寧傑瑞生物製藥（9966）收報7.96元，跌0.87%。
榮昌生物製藥（9995）收報47.2元，跌0.21%。
布魯可（0325）收報155.2元，跌6.84%。
古茗控股（1364）收報25.25元，跌7%。
蜜雪集團（2097）收報528元，跌7.04%。
為讓更多中概股從美國遷至香港 據報本港面臨放寬上市規定壓力。港交所（0388）收報403元，跌0.54%。
文心大模型獲IDC 7項最高評估。百度（9888）收報83.4元，跌0.66%。
華興資本（1911）：被投企業Circle紐交所上市。收報3.9元，升0.52%。
友邦（1299）：主席謝仕榮退任 杜嘉祺回歸接任收報68.05元，升1.8%。
匯控（0005）：杜嘉祺將於9月30日退任主席。收報92.85元，跌0.21%。
東風集團（0489）5月銷量跌1%至14.61萬輛，新能源汽車升59%。收報3.5元，跌3.05%。
YGM貿易（0375）料全年虧損擴大至最多2500萬元，因內地旅客消費減。收報0.9元，無升跌。
香港科技探索（1137）旗下HKTVmall推保健品「格價」活動，最高37折買連鎖藥房同款。收報1.57元，跌1.88%。
王氏國際減持小黃鴨（2250）至5%以下。收報0.93元，無升跌。
電動車價格戰愈演愈烈，中方據報約談比亞迪（1211）等車企促行業自律。收報410.4元，跌0.39%。
赤子城（9911）在香港科學園開設全球總部。收報9.3元，跌0.96%。
快手（1024）可靈AI與網易旗下手遊《逆水寒》合作，內置AI視頻生成能力。收報57.9元，升6.24%。
黛麗斯國際（0333）上季收入升2.5%受歐美市場帶動，毛利率下跌。收報0.228元，無升跌。
OSL（0863）棄用羅兵咸，擬聘德勤為新任核數師。收報12.06元，跌3.52%。
破頂股包括，龍資源（1712）創上市新高，見5.8元，收報5.18元，升5.28%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見71.8元，收報68.5元，升2.62%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見12.46元，收報12.1元，升0.17%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見28.8元，收報28.7元，升6.89%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.51元，收報1.43元，跌2.72%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見228元，收報217.4元，跌3.81%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見31.6元，收報31.5元，升2.61%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1元，收報1元，升8.7%；正力新能（3677）創上市新高，見11.3元，收報10.78元，跌2.18%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9316.15元，收報9316.15元，升0.04%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1084元，收報1083.8元，升0.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.85元，收報1098.8元，升0.01%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.76元，收報14.74元，升0.68%；平安香港高息–Ｕ（9070）創上市新高，見4.55元，收報4.55元，升0.44%。
破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.38元，收報5.35元，升1.13%；網易（9999）創52周高，見203元，收報200.2元，跌0.5%；恒生（0011）創52周高，見114.3元，收報113.2元，跌0.09%；工行（1398）創52周高，見5.96元，收報5.96元，升1.02%；中銀香港（2388）創52周高，見34.6元，收報34.45元，升2.38%；招商銀行（3968）創52周高，見51元，收報50.5元，無升跌；建行（0939）創52周高，見7.32元，收報7.29元，跌0.14%。
6隻股份創上市新低，包括貓屎咖啡控股（1869）低見0.073元，收報0.073元，跌6.41%；弘陽服務（1971）低見0.275元，收報0.275元，跌23.61%；遠洋集團（3377）低見0.099元，收報0.1元，無升跌；電子交易集團（8036）低見0.026元，收報0.027元，無升跌；小菜園（0999）低見8.12元，收報8.14元，跌2.16%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.266元，收報2.286元，升0.18%。
19隻股份創52周低，其中十隻包括，綠景中國地產（0095）低見0.206元，收報0.207元，跌4.61%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.48元，跌1.03%；信保環球控股（0723）低見0.148元，收報0.148元，跌1.99%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；金涌投資（1328）低見1.5元，收報1.5元，無升跌；晨訊科技（2000）低見0.3元，收報0.3元，跌3.23%；中播數據（2982）創52周高，見#N/A N/A元，低見#N/A N/A元，收報0.144元，無升跌；光麗科技（6036）低見0.42元，收報0.425元，無升跌；MS CONCEPT（8447）低見0.03元，收報0.03元，跌9.09%；手回（2621）低見5.53元，收報5.55元，跌3.98%。
異動股
上升異動股，包括，紫荊國際金融（8340）收報0.415元，升79.65%；慕詩國際（0130）收報0.177元，升41.6%；雅仕維（1993）收報0.85元，升30.77%；景聯集團（1751）收報0.5元，升29.87%；中國水業集團（1129）收報0.31元，升24.5%；南方錳業（1091）收報0.335元，升24.07%；中國白銀集團（0815）創52周高，見0.455元，收報0.45元，升23.29%；帝王實業控股（1950）創52周高，見0.36元，收報0.36元，升22.03%；中華銀科技（0515）收報0.099元，升20.73%；金泰能源控股（2728）收報0.024元，升20%；中顯智能齊家控股（8395）收報0.27元，升19.47%。
下跌異動股，包括，弘陽服務（1971）創上市新低，見0.275元，收報0.275元，跌23.61%；盛龍錦秀國際（8481）收報0.4元，跌20%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.25元，跌16.67%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.048元，跌15.79%；MINDTELL TECH（8611）收報0.355元，跌15.48%；天源集團（6119）收報0.29元，跌14.71%；遠見控股（0862）收報0.036元，跌14.29%；弘陽地產（1996）收報0.043元，跌14%；METASPACEX（1796）收報2.05元，跌13.87%；寶發控股（8532）收報0.021元，跌12.5%；聯易融科技－Ｗ（9959）收報1.64元，跌12.3%。
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