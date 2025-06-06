證監會宣布，與國際證券事務監察委員會組織（國際證監會組織）其他成員，在本周共同參與了「全球打擊違法金融網紅行動周」（Global Week of Action Against Unlawful Finfluencers），攜手遏制違法金融網紅的活動。

證監指出，金融網紅是指那些利用社交媒體平台推廣金融產品並與追隨者分享投資見解及建議的網絡紅人。雖然許多金融網紅都是合法行事且沒有觸犯任何法律，但有些人可能在未獲認可的情況下，通過網上短片及帖文非法兜售金融產品或服務，並且在過程中以很大機會是偽裝的奢華生活作為招徠，藉以塑造成功的形象。這些人士可能未獲證監會發牌，因此不得向香港投資者提供有關證券及期貨合約的建議。

參加行動周的多家監管機構運用監管和執法權力來打擊金融網紅的非法活動，並進行教育計劃及提高消費者意識活動，藉以提醒投資者注意在接觸金融網紅具誤導性的內容後作出投資的風險。

證監會行政總裁兼國際證監會組織亞太區委員會（Asia-Pacific Regional Committee）主席梁鳳儀表示，鑑於違法的金融網紅日漸增多並在社交媒體上吸引大量追隨者，證監會全力支持國際間採取多管齊下的協調方針以應對這一現象。證監會透過監察工作、執法行動及投資者教育等途徑來維護市場廉潔穩健和保護廣大投資者，有關工作的成效將會因為監管同業之間的合作而大為提高。

其他報道

恒指半日跌49點 北水流入42億 蜜雪、古茗、布魯可跌近7%

薩默斯：特朗普計劃將帶來債務激增 削弱美國實力

滬深三大指數半日向下 滬指以近半日低位收市

據報華為AI晶片未獲騰訊、阿里等中資科企轉用 背後有三個原因

為讓更多中概股從美國遷至香港 據報本港面臨放寬上市規定壓力

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日

域塔物流收購15000枚比特幣

文心大模型獲IDC 7項最高評估

據報美國重啟本土稀土磁體供應鏈計劃

貝萊德據報今年第二輪裁員約300人

特朗普馬斯克隔空對罵 特斯拉股價急挫逾14%

大摩：A股回暖但風險猶在 宜選離岸中資股而非A股

馬斯克：不會讓龍飛船退役

宏利人壽保險（國際）註冊地遷冊至香港

滬深三大指數開市個別走 人行進行1350億人幣逆回購

恒指高開34點 創兩個月高 科指升0.13%

華興資本：被投企業Circle紐交所上市

友邦：主席謝仕榮退任 杜嘉祺回歸接任

港股ADR跌6點 夜期低水85點 美期亞股升

匯控：杜嘉祺將於9月30日退任主席

美股向下 道指跌108點 金龍指數連升4日