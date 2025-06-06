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半日沽空金額減22% 盈富減20%

大市半日沽空金額141.26億元，較上日減少22.81%，沽空金額佔大市成交比率為13.83%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）23.9億元，較上日減少20%，上日流通股份減0.19%或1200萬個，至60.32億個，是6月4日後最少，當日達60.44億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份減1.97%或664.31萬個，至3.3億個，是6月4日後最少，當日達3.37億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增0.15%或1300萬個，至83.86億個，是6月3日後最多，當日達84.13億個。

沽空增幅最多的股份為，ＧＸ中國半導（3191）增加76125.29%，至154.88萬元；沽空減幅最多的股份為，Ａ南方美元（3096）減少99.82%，至7419元。

藍籌當中，沽空比率最高的是中石化（0386）沽空比率54.6%。科指股沽空比率最高的是百度（9888）沽空比率32.15%。

其餘請看附圖。

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