自2017年起，香港摩天輪已接待來自全球超過150個國家及地區的訪客。去年，亞洲地區遊客比例最高，達到76%，其次為歐美地區遊客，佔約4%。本地遊客亦佔據重要比例，約為20%。

截至5月底，香港摩天輪今年已接待超過90萬名訪客，反映香港摩天輪的國際吸引力，更體現其對香港旅遊業的貢獻。

為慶祝香港摩天輪突破1,000萬訪客，大會邀請AIA「再想健康」大使、歌手張敬軒親臨現場，與大家分享香港摩天輪對他的獨特意義，以及他對於健康生活的見解。張敬軒更在現場抽出一位幸運兒與他一同乘坐摩天輪。凡於6月14日（星期六）乘坐香港摩天輪的乘客，將有機會獲得限量版紀念摩天輪門票一張。門票共有四款特別設計，而其中100張會有張敬軒親筆簽名，送完即止。

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