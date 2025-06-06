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Keeta Drone啟動本港首條航線

美團（3690）旗下無人機配送服務Keeta Drone 於本港的首條航線周五（6日）啟動，由科學園至馬鞍山海濱長廊，商戶方面，目前麥當勞及必勝客已接入無人機送貨服務。美團副總裁毛一年表示，新航線會將外賣配送時間由30分鐘縮短至7分鐘。

上述航線從起飛點附近商家至降落點的局面距離為7.8公里，而無人機飛行距離為1.8公里，跨海飛行需約5分鐘。毛一年表示，Keeta Drone 將以科學園為起點，逐步開通馬鞍山區內屋苑等自動空投櫃航線，推動更多應用場景落地。

美團指Keeta Drone 從2017年成立至今年3月，已在內地北上廣深等城市開通55條航線，累計完成逾52萬張訂單，服務覆蓋辦公、景區、住宅區等場景，可為用戶配送逾9萬種商品。

儀式上，財政司副司長兼發展低空經濟工作組組長黃偉綸表示，會維持相關本港無人機高速發展步伐，冀盡快修訂相關法例，完成審批電動垂直起降無人機工作，並進行第二期沙盒計劃。　　　

黃偉綸續指，當局會繼續研究如何滿足低空經濟集資需要，政府亦續「拆牆鬆綁」，提供低空經濟相關基礎設施配套。

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