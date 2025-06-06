范卓雲解釋，匯豐私銀於亞洲區內的中、印及星股票給予「偏高」配置，因上述地區對於美國商品出口的收入，中、印及星佔自身區域股市的收入比例（下稱收入比例）較低，該等地區均為由內需驅動，且美國市場的依賴程度為較少。她亦提到，台灣、日本及韓國等地區的股市均為科技驅動，同時依賴對美出口的市場，當中台灣收入比例高達25%。

范卓雲補充，以MSCI中國指數為例權重比例較高板塊包括內銀、保險及電訊等，其對關稅影響較低。估值方面，她指出即使經年初DeepSeek升浪後，目前MSCI中國指數市盈率低於12倍，較其他發達股票市場為低。資金流方面，她提到國際投資者目前對內地及香港股市較為中性，環球基金仍有空間去加重配置港股。

范卓雲表示，於中美雙方5月達成初步建議後，將環球股票及美股調升至「溫和偏高」配置，而匯豐私行的基本情境假設及預期，美國今、明兩年不會出現經濟衰退及滯脹的情况。她解釋，美國首季本地生產總值（GDP）出現按季的跌幅，是因為美國企業根據關稅去提前進口有關。她提到美國內需增長仍強勁，標普500指數成分股中，有78%的成分股公司首季的盈利表現、勝過市場預期，指出美國企業基本面仍強勁。

范卓雲建議，投資者應以多行業及多地區，組織及配置其投資組合，給予美股「偏高」配置，她提到4月及5月政策風險上升，外資減持美股力度仍溫和，標普500指數今年是預測盈利增長率為7%，當中的科技股則為17%，她料中美股票市場會受惠於人工智能創新及其結構性增長。另歐洲可留意國防、工業及金融股份。

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