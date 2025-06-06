范卓雲表示，現時美國10年期國債收益率為4.4厘，其收益率處於歷史較高水平，反映市場對美國政府赤字及負債的憂慮。她提到，歐洲投資者因美國國債高收益率，而一直持續買入國債。另一方面，她指出中國過去一直減持美債，而就目前數據沒顯示中國於美國4月的「解放日」後大規模減持美債。

另外，范卓雲建議投資者利用黃金分散投資，目前該行「偏高」配置予黃金，因各國央行將其原本投資予美元資產、因分散風險而增持黃金，同時美金為避險資產。另她提到投資者可於投資組合配置私募股權及私募基金，因其於市場表現關連度較低，跌幅較少且回升較快。

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