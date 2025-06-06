比亞迪（1211）今早舉行股東周年大會，內媒引述主席王傳福在會上指，海外銷售業務逐步進入爆發期，海外某些地方的高端發展甚至比國內更快，特別在東南亞等地，而國外汽車價格比較穩定，並指今年數據會很好，會實現逐月提升。該集團5月海外銷售新能源汽車約8.9萬輛。
他指，在綠色發展時代，傳統資源不能支撐全球可持續發展的時候，是需要變革的，行業需要重新洗牌，洗牌順序是誰並不重要，但變革肯定要發生。他指，電動化上半場還有一定遺憾，如充電速度比加油慢，電池低溫性能依然沒有達到燃油車程度。當有關技術發展逐步完成，讓消費者體驗更好，才可能把燃油車徹底終結。
王傳福稱，現今智能駕駛、傳感器、激光雷達等只是開始，該集團未來三年將推出一系列技術變革，而智能駕駛列為重要戰略之一，並將安全放在首要位置。如何保證安全是發展智能駕駛的第一要務，其次才是替代人類駕駛。
在回答股東提問時，王傳福回應表示，他們從來不拉踩別人，只做好自己。也在想辦法做一些改變，通過數據、推廣及活動等，把他們的技術優勢展示得更透徹。
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