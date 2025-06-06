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恒指收市跌114點 科指跌0.63% 染藍美的升1.6% 中通快遞升0.6%

中美領導人通話，彭博社引述Global X ETFs稱，通話沒有取得確切的成果，也就是幾乎沒給投資者提供任何重新定價的理由，市場料將區間波動，認為此次通話「政治意義重大，但經濟意義模糊」，市場觀望美國非農就業。美期、日股上升，港股、台股下跌，上證升，深成跌。恒指曾高見23951.14點，是3月24日23967.51點後最高；科指國指則曾創兩周高。

指數換馬，加入恒生綜合指數成分股的布魯可（0325）收報158元，跌5.16%；古茗控股（1364）收報26.5元，跌2.39%；蜜雪集團（2097）收報536.5元，跌5.55%。染藍的美的集團（0300）收報76.2元，升1.6%；中通快遞（2057）收報134.2元，升0.6%。

市場觀望，恒指波幅收窄至178點，是1月28日後最窄。大市、北水流入、北水成交佔大市成交比，均升至一周高。

全周計，三大指數均上升，升幅1個月最大，本周表現最佳的均是快手（1024），累升10.88%。

恒指今早高開34點，高位升44點，低位跌133點，高低波幅178點。上升股份比例為31.33%，下跌為33.93%，無升跌為34.72%。

恒指收市跌114點或0.48%，報23792點，大市成交金額2356億元，較上日增加6.12%，是5月30日2715.63億元成交後最多。國指跌54點或0.63%，報8629點。恒生科技指數收報5286點，跌0.63%。

藍籌股成交金額1188.74億元，佔大市成交50.45%；科指成份股成交金額738.93億元，佔大市成交31.36%；國指成份股成交金額1078.72億元，佔大市成交45.78%。

24隻雙櫃台股，總成交0.81億元人民幣，相當於約0.88億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.9%，至125.84億元，佔大市成交5.34%。牛熊證成交金額49.16億元，減少34.84%；窩輪成交金額76.68億元，減少8.34%。

藍籌30隻升，46隻下跌，7隻無升跌。石藥（1093）升12.72%，收報8.86元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌4.85%，收報40.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，20隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報59.1元，升8.44%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報40.2元，跌4.85%。

恒指10天線(23480.98點)跌穿20天線(23494.7點)。科指曾跌穿20天線(5261.3點)。

北水南下合計淨流入67.66億元，較上日增加813.14%，淨流入金額是2025年5月30日96.46億元後最多。北水連續第8日流入，累計流入445.1億元，對上一次連續8日淨流入是4月1日。北水本月累計流入149.28億元，按月減少67.28%，連續第2個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1006.57億元，較上日減6.79%，佔香港市場成交額由上日的24.32%減至21.35%。

三大指數即日表現

恒指曾升最多0.18%，高見23951.14點，是3月24日23967.51點後最高。恒指曾跌最多0.56%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.67%。低見23773.36點，是6月5日23732.31點後最低。今日收市報23792.54點，是6月4日後收市新低，當日報23654.03點。第1日陰燭。

科指曾升最多0.13%，高見5327.04點，是5月22日5344.69點後最高。科指曾跌最多1.4%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.11%。低見5245.45點，是6月4日5170.12點後最低。今日收市報5286.52點，是6月4日後收市新低，當日報5219.02點。第1日陰燭。

國指曾升最多0.07%，高見8691.06點，是5月21日8692.65點後最高。國指曾跌最多0.77%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.06%。低見8617.93點，是6月5日8613.28點後最低。收市報8629.75點，是6月4日後收市新低，當日報8576.75點。第1日陰燭。

一周表現

恒指本周累升2.16%或502點，升幅是5月2日後最大，當時收市升幅為2.38%；本周表現最佳的是快手（1024），累升10.88%，其次為石藥（1093）及百威（1876），分別升9.38%及6.85%。而表現最差的是申洲國際（2313），累跌6.47%，其次為攜程（9961）及東方海外（0316），分別跌5.51%及5.48%。

國指本周累升2.34%或197點，升幅是3月7日後最大，當時收市升幅為5.9%；本周表現最佳的是快手（1024），累升10.88%，其次為石藥（1093）及農行（1288），分別升9.38%及5.56%。而表現最差的是申洲國際（2313），累跌6.47%，其次為攜程（9961）及中通快遞（2057），分別跌5.51%及2.96%。

科指本周累升2.25%或116點，升幅是5月2日後最大，當時收市升幅為5.24%；本周表現最佳的是快手（1024），累升10.88%，其次為閱文（0772）及金蝶（0268），分別升8.58%及4.72%。而表現最差的是美的集團（0300），累跌7.52%，其次為攜程（9961）及同程旅行（0780），分別跌5.51%及4.06%。

指數季檢下周一生效相關股表現

染藍股

美的集團（0300）收報76.2元，升1.6%。

中通快遞（2057）收報134.2元，升0.6%。

加入科指

比亞迪（1211）收報403元，跌2.18%。

剔出科指

閱文集團（0772）收報29.1元，跌1.85%。

加入恒生生物科技指數成分股

浙江同源康醫藥（2410）收報23.7元，升3.27%。

康基醫療（9997）收報7.35元，跌4.3%。

剔除

康寧傑瑞生物製藥（9966）收報7.97元，跌0.75%。

榮昌生物製藥（9995）收報46元，跌2.75%。

加入恒生綜合指數成分股

布魯可（0325）收報158元，跌5.16%。

古茗控股（1364）收報26.5元，跌2.39%。

蜜雪集團（2097）收報536.5元，跌5.55%。

午後消息股表現

領展（0823）據報擬將部分地產投資在新加坡上市。創52周高，見42.35元，收報41.75元，升1.09%。

比亞迪（1211）海外業務漸入爆發期 國外車價較穩定。收報403元，跌2.18%。

Keeta Drone啟動本港首條航線。美團（3690）收報141.7元，跌1.87%。

今早及隔晚消息股表現

為讓更多中概股從美國遷至香港 據報本港面臨放寬上市規定壓力。港交所（0388）收報402.4元，跌0.69%。

文心大模型獲IDC 7項最高評估。百度（9888）收報83.6元，跌0.42%。

華興資本（1911）：被投企業Circle紐交所上市。收報3.8元，跌2.06%。

友邦（1299）：主席謝仕榮退任 杜嘉祺回歸接任收報67.05元，升0.3%。

匯控（0005）：杜嘉祺將於9月30日退任主席。收報93.25元，升0.21%。

東風集團（0489）5月銷量跌1%至14.61萬輛，新能源汽車升59%。收報3.44元，跌4.71%。

YGM貿易（0375）料全年虧損擴大至最多2500萬元，因內地旅客消費減。收報0.89元，跌1.11%。

香港科技探索（1137）旗下HKTVmall推保健品「格價」活動，最高37折買連鎖藥房同款。收報1.59元，跌0.63%。

王氏國際減持小黃鴨（2250）至5%以下。收報0.92元，跌1.08%。

電動車價格戰愈演愈烈，中方據報約談比亞迪（1211）等車企促行業自律。收報403元，跌2.18%。

赤子城（9911）在香港科學園開設全球總部。收報9.28元，跌1.17%。

快手（1024）可靈AI與網易旗下手遊《逆水寒》合作，內置AI視頻生成能力。收報59.1元，升8.44%。

黛麗斯國際（0333）上季收入升2.5%受歐美市場帶動，毛利率下跌。收報0.228元，無升跌。

OSL（0863）棄用羅兵咸，擬聘德勤為新任核數師。收報11.7元，跌6.4%。

破頂股表現

破頂股包括，康臣葯業（1681）創上市新高，見11.74元，收報11.64元，升1.93%；龍資源（1712）創上市新高，見5.8元，收報5.23元，升6.3%；金貓銀貓（1815）創上市新高，見3.06元，收報2.97元，升3.85%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見3.52元，收報3.46元，升12.34%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見71.8元，收報69.15元，升3.6%；集海資源（2489）創上市新高，見2.06元，收報2.04元，升7.94%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見12.56元，收報12.4元，升2.65%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見30元，收報30元，升11.73%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.51元，收報1.39元，跌5.44%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見228元，收報218.8元，跌3.19%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見31.6元，收報31.35元，升2.12%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1.08元，收報1.02元，升10.87%；正力新能（3677）創上市新高，見11.3元，收報11.18元，升1.45%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見40.04元，收報40.04元，升0.05%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9316.85元，收報9316.85元，升0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見927.65元，收報927.65元，升0.03%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1084.05元，收報1083.9元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.95元，收報1098.95元，升0.02%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.76元，收報14.74元，升0.68%；平安香港高息–Ｕ（9070）創上市新高，見4.552元，收報4.552元，升0.49%。

破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.38元，收報5.32元，升0.57%；網易（9999）創52周高，見203元，收報199元，跌1.09%；恒生（0011）創52周高，見114.3元，收報113.3元，無升跌；工行（1398）創52周高，見5.97元，收報5.88元，跌0.34%；中銀香港（2388）創52周高，見34.6元，收報34.2元，升1.63%；招商銀行（3968）創52周高，見51元，收報50.25元，跌0.5%；領展（0823）創52周高，見42.35元，收報41.75元，升1.09%；建行（0939）創52周高，見7.32元，收報7.28元，跌0.27%；石藥（1093）創52周高，見9.01元，收報8.86元，升12.72%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，亞洲果業（0073）低見1.48元，收報1.48元，跌6.92%；玖源集團（0827）低見0.02元，收報0.024元，跌25%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.069元，收報0.073元，跌6.41%；弘陽服務（1971）低見0.275元，收報0.36元，無升跌；遠洋集團（3377）低見0.099元，收報0.099元，跌1%；電子交易集團（8036）低見0.026元，收報0.028元，升3.7%；基石金融（8112）低見0.111元，收報0.112元，跌13.18%；瀛海集團（8668）低見0.072元，收報0.072元，跌1.37%；小菜園（0999）低見8.1元，收報8.16元，跌1.92%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.266元，收報2.29元，升0.35%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，綠景中國地產（0095）低見0.206元，收報0.216元，跌0.46%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.485元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.135元，收報0.139元，跌2.8%；恆和集團（0513）低見0.135元，收報0.135元，跌7.53%；信保環球控股（0723）低見0.146元，收報0.146元，跌3.31%；飛達控股（1100）低見1.3元，收報1.3元，跌0.76%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；金涌投資（1328）低見1.5元，收報1.5元，無升跌；久久王（1927）低見0.105元，收報0.11元，跌1.79%；晨訊科技（2000）低見0.3元，收報0.3元，跌3.23%。

異動股

上升異動股，包括，紫荊國際金融（8340）收報0.44元，升90.48%；梧桐國際（0613）創52周高，見1.64元，收報1.63元，升39.32%；慕詩國際（0130）收報0.172元，升37.6%；IDT INT'L（0167）收報2.3元，升35.29%；港娛國際（8291）收報0.09元，升32.35%；復興亞洲（0274）收報0.495元，升30.26%；兆邦基生活（1660）創52周高，見0.224元，收報0.193元，升27.81%；中國白銀集團（0815）創52周高，見0.465元，收報0.46元，升26.03%；中天湖南集團（2433）收報0.132元，升25.71%；現恆建築（1500）收報0.075元，升25%。

下跌異動股，包括，玖源集團（0827）創上市新低，見0.02元，收報0.024元，跌25%；天源集團（6119）收報0.26元，跌23.53%；雋泰控股（0630）收報0.046元，跌23.33%；遠見控股（0862）收報0.033元，跌21.43%；MINDTELL TECH（8611）收報0.34元，跌19.05%；嘉藝控股（1025）收報0.275元，跌17.91%；中國光大控股（0165）收報5.15元，跌17.2%；維天運通（2482）收報0.83元，跌17%；銀建國際（0171）收報0.08元，跌15.79%；中國唐商（0674）收報0.1元，跌15.25%；承輝國際（1094）收報0.41元，跌14.58%。

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