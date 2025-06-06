證監會公布，向環聯（國際）資產管理發出限制通知書，因對該公司可靠程度和誠信，以及能否稱職、誠實及公正地進行受規管活動，乃至是否繼續持牌的適當人選存有疑慮。證監會於今天的行動中搜查包括環聯國際負責人員所佔用處所。
該限制通知書禁止環聯國際在未事先獲得證監會同意下，直接或透過代理人經營任何構成獲證監會發牌進行的受規管活動業務；及以任何方式處置或處理任何有關財產；或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理任何有關財產，惟在事先通知證監會及事先獲得證監會同意下，支付該公司日常業務營運開支則除外。
證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出該限制通知書是可取的做法。該限制通知書乃依據《證券及期貨條例》第204及205條發出。由於調查仍在進行，證監會現階段不會作進一步評論。
至於環聯國際為根據《證券及期貨條例》獲發牌進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的法團。證監會就環聯國際的第4類及第9類受規管活動施加發牌條件。
其他報道
恒指收市跌114點 科指跌0.63% 染藍美的升1.6% 中通快遞升0.6%
阿克曼：特朗普和馬斯克應該為國家利益和解 馬斯克：你說得沒錯
匯豐私銀上調恒指年底目標至25,830點 「偏高」配置中、印及星股票
香港摩天輪慶祝訪客人數突破1000萬 下周六乘客有機會獲送限量版門票
【有片：埋身擊】滬指有望挑戰上月高位 深證指數有機會進一步向上
逆市插旗︱影藝今夏開兩戲院 CineArt MegaBox升級IMAX with Laser巨幕
恒指半日跌49點 北水流入42億 蜜雪、古茗、布魯可跌近7%