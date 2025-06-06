該限制通知書禁止環聯國際在未事先獲得證監會同意下，直接或透過代理人經營任何構成獲證監會發牌進行的受規管活動業務；及以任何方式處置或處理任何有關財產；或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理任何有關財產，惟在事先通知證監會及事先獲得證監會同意下，支付該公司日常業務營運開支則除外。

證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出該限制通知書是可取的做法。該限制通知書乃依據《證券及期貨條例》第204及205條發出。由於調查仍在進行，證監會現階段不會作進一步評論。

至於環聯國際為根據《證券及期貨條例》獲發牌進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的法團。證監會就環聯國際的第4類及第9類受規管活動施加發牌條件。

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