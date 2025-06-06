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美團無人機本港首條航線運費定價30元 管理層指屬合理 未來僅微調

美團（3690）旗下Keeta Drone在港首條常規航線路線為科學園飛至馬鞍山海濱長廊，Keeta應用程式顯示，公司與麥當勞合作的無人機配送套餐價格由86元起（含配送費），較人手配送的同一個套餐價格高約30元。美團副總裁兼無人機業務負責人毛一年指，公司實際相關配送運營成本包括無人機地勤團隊等人手開支高於30元，相信目前配送費用為合理定價。至於未來會否調整定價，他則表示配送費用會維持一致性，不會大幅調整。

Keeta Drone應用程式顯示，其與麥當勞合作的無人機配送店將於下星期一（9日）開始營業，目前提供四種套餐，均為一人餐，自取時間約12分鐘。

值得留意的是，目前Keeta Drone送貨為科學園飛至馬鞍山海濱長廊單向運輸，毛一年稱公司技術可以做到雙向運輸，但認為單向或雙向運輸為供需關係所決定。

合作商戶方面，目前Keeta在港僅與麥當勞、必勝客開展無人機送餐合作，毛一年則指，美團在深圳開展無人機送餐通常會與商場內主要餐飲商家簽約，預期今後在港運作時會參考相關模式，拓展更多合作商戶。

關於營運團隊，毛一年指，現時無人機團隊在港共部署6台自研無人機，並有本地地勤及位於深圳營運中心的遠程操控團隊輔助。他表示，現階段Keeta Drone飛行操控團隊人手培訓在深圳完成。未來公司計劃在港招募科研、營運管理及設備維護等類別人才，未來將根據業務進展將運營中心業務遷至香港。

至於Keeta Drone在港的未來佈局，毛一年透露，團隊下一條航線大概率還會選址馬鞍山，並尋求建立一個小型自動化無人機機場，可能選址商廈或住宅區。美團無人機公共事務負責人閆琰則補充指，下一條航線可能未來幾個月內便有進展，她同時認為，本港醫療配送業務場景前景佳，未來會繼續在相關領域探索機會。

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