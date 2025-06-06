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建銀國際趙文利：今年恒指或突破26000點關口

建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利表示，按照港股今年盈利增長錄低單位數按年增長，其市盈率為11.5倍至12倍，他認為恒指今年有可能突破25,000至26,000點，若盈利有大幅增長及新經濟股份的估值不斷擴大，明年恒指實現或可突破更高位。 

趙文利續指，5月初港元觸發強方兌換保證後，經金管局入市後銀行體系總結餘急升至1700億元水平，港元拆息跌幅及港元走弱較快，但他表示這不代表有資金流出。他續指，目前金管局出手干擾、如發外匯票據的積極性不大，現階段港元仍沒觸碰7.85弱方兌換保證，再加上未來的首次公開招股的潛在上市公司多，對港元需求仍強。

趙文利表示，M1增速落後於M2增速負剪刀差幅度有所收窄，活存比例有向上走的趨勢，反映活存資金流入股、樓資本市場。

趙文利提到，今年至5月29日北水淨流入6413億元，雖然最近北水流入情况有所放緩，但長線資金加大港股配置的趨勢顯著，而今年首季北水買科技增長股為多，4月對等關稅後北水買高股息股份、增買防守性的銀行股；據建銀國際簡報所示，今年至4月2日的北水淨流入方面，北水淨買阿里（9988）792.2億元及約481億元的騰訊（0700）。4月3日至5月12日，北水淨買入近132億元的建行，另美團（3690）錄262億元北水淨流入。

 

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