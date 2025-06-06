摩根士丹利指，可靈AI月度訂閱收入強勁，且其中相當收入來自海外專業人士，反映全球專業人士對可靈AI在文本到影片生成模型能力頗有興趣，若勢頭持續，相信可靈AI全年收入很可能超過快手全年1億美元的指引。

大摩予快手目標價60元，維持「與大市同步」。

摩根大通重申，快手是內地數碼媒體行業的首選，對快手的視頻生成大模型快手可靈AI的變現前景感樂觀，因其關鍵垂直行業如廣告、專業內容生成等有大量需求，預期可靈AI收入於未來5年有高雙位數增長。

至於核心廣告業務，摩通預期，受內部及外圍廣告變現加快所帶動，今年次季起，每季的按年增長均會加速，該行並認為快手是一個市場關注度較低的合理價格成長型（GARP）股份，而且市場競爭較溫和，預期快手2026年至2027年純利複合年均增長率20%。

摩通予快手目標價71元 評級「增持」

摩通預計，隨著快手廣告業務加快增長，加上可靈AI變現能力上升，快手股價於未來6個月將有所重估，予快手目標價71元，相當於明年預測市盈率12倍，評級「增持」。

高盛予快手「買入」評級 目標價63元

高盛則認為，上述可靈AI營運數據，相信可以令可靈成為全球規模最大的影片生成模型和獨立AI產品之一，若其訂閲情況佳，相信可為快手整體收入帶來進一步的收入上行空間。

高盛指，雖然當前可靈的收入運行率相較於快手集團整體仍然較小，但認為其增長潛力和應用場景非常顯著。該行預計可靈AI在2025財年收入將超過1.2億美元，且2025年後仍將保持快速增長。該行同時點出，可靈AI在今年第二季的收入和預訂表現強於預期，故對快手予「買入」評級，將其目標價定為63元。