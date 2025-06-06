The Generation Essentials Group（「TGE」），一家由AMTD Group、AMTD IDEA Group（美：AMTD；星：HKB）和AMTD Digital Inc. （美：HKD）共同創立的公司，及Black Spade Acquisition II Co（美：BSII）宣布，確認完成早前公佈的業務合併（「業務合併」） 。 業務合併完成後的上市公司為TGE，其普通股和認股權證將於6月5日在紐約證券交易所及紐約證券交易所美國證券交易所開始交易，股票代號分別為「TGE」 和「TGE WS」。
Black Spade II的股東於5月30日投票批准此項交易，隨後宣布完成業務合併。隨著業務合併完成，Black Spade II已成為TGE的全資子公司，並預計將從納斯達克交易所退市。The Generation Essentials Group董事會聯席主席Feridun Hamdullahpur表示，這標誌著一家全面、多元化的全球媒體、娛樂和酒店集團的成功上市，與一家集全球頂級「媒體」（如《L’Officiel》和《The Art Newspaper》）、「娛樂」（包括電影製作） 以及「空間」（包括咖啡館與酒店）於一體的國際運營商的正式誕生。繼兩家紐交所上市公司之後，此次上市的TGE將成為他們旗下的第三家上市企業。
Feridun Hamdullahpur表示，TGE將融合時尚、藝術、媒體、影視、娛樂及酒店等多元業務，打造獨具特色的國際平台。他們已與黑桃建立起長期合作關係，在共同打造全球領先媒體娛樂集團的征途中，他們將相互支持，開拓更多跨領域合作機遇。
Black Spade Acquisition II Co主席兼聯席行政總裁譚志偉表示，很高興宣布業務合併成功完成，這是一個標誌著為所有股東帶來價值的重要里程碑。
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