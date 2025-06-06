財政司司長陳茂波出席中國銀行2025年人民幣國際化論壇時指，香港作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，處理約全球80%的離岸人民幣支付款額，正朝着3個方面推進人民幣國際化。
他指，首先提升離岸人民幣流動性，包括特區政府繼續發行不同年期的人民幣債券，並支持中央和地方政府多在香港發行人民幣債券，同時歡迎更多主權機構、國際組織和企業來港發行「點心債」，利用香港金融市場的深度和廣闊的投資者基礎支持其發展項目，並持續推進與內地金融市場「互聯互通」的擴容增量，例如加快把人民幣交易櫃台納入港股通「南向通」，吸引更多人民幣資金流入香港市場，也持續支持銀行向企業提供人民幣融資，於2月，中國人民銀行與金管局推出1000億元人民幣貿易融資流動資金安排。
在優化離岸人民幣的金融基建方面，陳茂波指，持續優化清算服務和託管系統，並加快推動與內地快速支付系統的互聯，推進央行數字貨幣應用場景的創新。例如金管局開展全新的批發型央行數碼貨幣項目，促進代幣化貨幣進行銀行同業結算，在未來還可以進一步探索更多跨境支付的應用場景。他指，特區政府支持香港金融機構開發更多元化的投資產品和風險管理工具，豐富人民幣投資和風險管理產品。
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