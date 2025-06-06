他指，首先提升離岸人民幣流動性，包括特區政府繼續發行不同年期的人民幣債券，並支持中央和地方政府多在香港發行人民幣債券，同時歡迎更多主權機構、國際組織和企業來港發行「點心債」，利用香港金融市場的深度和廣闊的投資者基礎支持其發展項目，並持續推進與內地金融市場「互聯互通」的擴容增量，例如加快把人民幣交易櫃台納入港股通「南向通」，吸引更多人民幣資金流入香港市場，也持續支持銀行向企業提供人民幣融資，於2月，中國人民銀行與金管局推出1000億元人民幣貿易融資流動資金安排。

在優化離岸人民幣的金融基建方面，陳茂波指，持續優化清算服務和託管系統，並加快推動與內地快速支付系統的互聯，推進央行數字貨幣應用場景的創新。例如金管局開展全新的批發型央行數碼貨幣項目，促進代幣化貨幣進行銀行同業結算，在未來還可以進一步探索更多跨境支付的應用場景。他指，特區政府支持香港金融機構開發更多元化的投資產品和風險管理工具，豐富人民幣投資和風險管理產品。

其他報道

廣汽5月汽車銷量跌25%至12萬輛 新能源車跌29%

比亞迪日本5月註冊量達416輛 創新高

雷軍：小米SU7交付超過25萬台 意味首5個月交逾12萬輛

快手可靈AI年化收入運行率今年3月升破1億美元 股價曾彈近一成

建銀國際趙文利：今年恒指或突破26000點關口

名創優品：分拆TOP TOY獨立上市計劃仍屬初步階段

美團無人機本港首條航線運費定價30元 管理層指屬合理 未來僅微調

證監會向環聯國際發限制通知書 搜查負責人員處所

白宮幕僚撲火 傳特朗普周五與馬斯克通電話 特斯拉盤前升逾5%

南航增持中國外運至5%以上

周大福珠寶執董廖振為請辭

包浩斯發盈喜 料多賺逾4倍

香港外匯儲備5月底4310億美元 按月升5%

全日沽空金額增2% 盈富減7%

恒指收市跌114點 科指跌0.63% 染藍美的升1.6% 中通快遞升0.6%

新加坡前國務資政張志賢10月接替林文興 出任淡馬錫董事長

Labubu海外熱 成阿里速賣通搜索詞第一位

領展據報擬將部分地產投資在新加坡上市

比亞迪海外業務漸入爆發期 國外車價較穩定

阿克曼：特朗普和馬斯克應該為國家利益和解 馬斯克：你說得沒錯

范卓雲：匯豐私銀對美國國債及美企債持中性看法

匯豐私銀上調恒指年底目標至25,830點 「偏高」配置中、印及星股票

Keeta Drone啟動本港首條航線

香港摩天輪慶祝訪客人數突破1000萬 下周六乘客有機會獲送限量版門票



