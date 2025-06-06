由 BUSINESS GOVirtual （BGOV）主辦的商務人工智能（AI） 應用展覽「AI+ Power 2025」，一連兩日（6 月 5 日至 6 日）在香港會議展覽中心舉行，數碼港率領十間專注發展 AI 及數據科學的初創企業參與活動。
在一連兩日的活動中，數碼港率領十間社群初創企業向與會人士展示了他們前沿的 AI 應用方案如何賦能各行各業。其中大蒜科技（Allium Technology）展示了他們結合 AI 及 大數據技術的智能認知訓練平台，助改善長者的認知能力，還可以幫助緩解他們的情緒和行為問題；聞歌國際（D2 Intelligence）展示了其應用於跨模態數據融合分析、投資研究及 投資管理等方面的 AI 大模型，助企業進行數字化轉型；Libertify 利用 AI 技術將數以百萬計 的金融及新聞數據轉化為可供採用的影片故事，提升觀眾參與度等。
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