在一連兩日的活動中，數碼港率領十間社群初創企業向與會人士展示了他們前沿的 AI 應用方案如何賦能各行各業。其中大蒜科技（Allium Technology）展示了他們結合 AI 及 大數據技術的智能認知訓練平台，助改善長者的認知能力，還可以幫助緩解他們的情緒和行為問題；聞歌國際（D2 Intelligence）展示了其應用於跨模態數據融合分析、投資研究及 投資管理等方面的 AI 大模型，助企業進行數字化轉型；Libertify 利用 AI 技術將數以百萬計 的金融及新聞數據轉化為可供採用的影片故事，提升觀眾參與度等。

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