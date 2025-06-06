證監會公布，因應近期騙徒透過俗稱短訊仿冒詐騙事故有所增加，今天向持牌法團發出相關指引，以預防客戶帳戶內的未經授權交易。
騙徒透過仿冒詐騙流動文字訊息中的超連結發動攻擊，近期發生多宗未經授權交易事故，導致持牌法團客戶不虞有詐而蒙受財務損失。證監會懷疑，騙徒在欺騙客戶點擊流動文字訊息內含的超鏈結，並將他們重新導向至與持牌法團網站相似的網站後，截取客戶用戶名稱、登入密碼及認證資料，從而接達客戶在持牌法團的帳戶以進行未經授權交易。
證監會期望持牌法團採取措施預防及處理未經授權交易事故，包括協助客戶核實文字訊息發送人的身分，實施有效的監察及監督機制，以偵測未經授權而進入客戶帳戶情況，並迅速向聯合財富情報組匯報可疑交易，及加強鼓勵客戶使用「防騙視伏器」及流動應用程式「防騙視伏App」。該會中介機構部執行董事葉志衡表示，在網絡詐騙日益猖獗下，包括經紀行在內的持牌法團應實施有力且與時並進的防騙措施，為客戶提供保障。
證監會提醒公眾保持警覺，留意任何聲稱由持牌法團發出的手機短訊，切勿點擊有關短訊內含的超連結。如有疑問，他們應直接向持牌法團核實，同時不應向未經核實的網站透露帳戶登入資料，即使有關網站看似真實。如公眾向未經核實的網站披露帳戶登入資料，或發現帳戶曾進行未經授權交易，應盡快聯絡持牌法團，並向警方報案。
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