騙徒透過仿冒詐騙流動文字訊息中的超連結發動攻擊，近期發生多宗未經授權交易事故，導致持牌法團客戶不虞有詐而蒙受財務損失。證監會懷疑，騙徒在欺騙客戶點擊流動文字訊息內含的超鏈結，並將他們重新導向至與持牌法團網站相似的網站後，截取客戶用戶名稱、登入密碼及認證資料，從而接達客戶在持牌法團的帳戶以進行未經授權交易。

證監會期望持牌法團採取措施預防及處理未經授權交易事故，包括協助客戶核實文字訊息發送人的身分，實施有效的監察及監督機制，以偵測未經授權而進入客戶帳戶情況，並迅速向聯合財富情報組匯報可疑交易，及加強鼓勵客戶使用「防騙視伏器」及流動應用程式「防騙視伏App」。該會中介機構部執行董事葉志衡表示，在網絡詐騙日益猖獗下，包括經紀行在內的持牌法團應實施有力且與時並進的防騙措施，為客戶提供保障。

證監會提醒公眾保持警覺，留意任何聲稱由持牌法團發出的手機短訊，切勿點擊有關短訊內含的超連結。如有疑問，他們應直接向持牌法團核實，同時不應向未經核實的網站透露帳戶登入資料，即使有關網站看似真實。如公眾向未經核實的網站披露帳戶登入資料，或發現帳戶曾進行未經授權交易，應盡快聯絡持牌法團，並向警方報案。

其他報道

卓珈控股發盈喜 預期年度虧轉盈不少於1000萬元

財政司長陳茂波：3方面推進人民幣國際化

黑桃資本在美國SPAC與AMTD旗下公司完成合併

廣汽5月汽車銷量跌25%至12萬輛 新能源車跌29%

比亞迪日本5月註冊量達416輛 創新高

雷軍：小米SU7交付超過25萬台 意味首5個月交逾12萬輛

快手可靈AI年化收入運行率今年3月升破1億美元 股價曾彈近一成

建銀國際趙文利：今年恒指或突破26000點關口

名創優品：分拆TOP TOY獨立上市計劃仍屬初步階段

美團無人機本港首條航線運費定價30元 管理層指屬合理 未來僅微調

證監會向環聯國際發限制通知書 搜查負責人員處所

白宮幕僚撲火 傳特朗普周五與馬斯克通電話 特斯拉盤前升逾5%

南航增持中國外運至5%以上

周大福珠寶執董廖振為請辭

包浩斯發盈喜 料多賺逾4倍

香港外匯儲備5月底4310億美元 按月升5%

全日沽空金額增2% 盈富減7%

恒指收市跌114點 科指跌0.63% 染藍美的升1.6% 中通快遞升0.6%

新加坡前國務資政張志賢10月接替林文興 出任淡馬錫董事長

Labubu海外熱 成阿里速賣通搜索詞第一位

領展據報擬將部分地產投資在新加坡上市

比亞迪海外業務漸入爆發期 國外車價較穩定

阿克曼：特朗普和馬斯克應該為國家利益和解 馬斯克：你說得沒錯

范卓雲：匯豐私銀對美國國債及美企債持中性看法



