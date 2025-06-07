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傳白宮引入Tucker Carlson參與分拆TikTok美國業務

字節跳動出售TikTok限期將於6月19日再度臨近之際，《金融時報》引述消息人士指，前霍士頻道主播Tucker Carlson獲白宮列入潛在投資者名單之中。Carlson曾在霍士頻道主持清談節目，而特朗普是該節目的常客。

消息人士指，白宮正加緊為TikTok尋找買家，負責有關交易的副總統萬斯（JD Vance）則主張支持Carlson參與，另外，兩名消息人士指，在潛在投資者名單上還包括創投公司Andreessen Horowitz及私募基金黑石集團（美：BX）。報道指，雖然尚未清楚Carlson曾在霍士頻道主持清談節目，而特朗普是該節目的常客。在交易中所扮演的角色，但這位右翼傳媒明星被列入名單，或反映特朗普政府仍希望TikTok保留在美國，甚至納入總統的盟友手中。

字節跳動出售TikTok禁令限期將於本月19日屆滿，若無法在限期前完成交易，將面臨禁止在美國使用。《華爾街日報》則引述消息指，特朗普或再延長TikTok出售禁令，而今次延長出售禁令期限的公布時間可能比之前為早。特朗普於1月20日首度延長兩個半月。雖然期間曾就出售進行談判，但由於特朗普於4月引發貿易戰，令有關交易被擱置，促使特朗普於4月4日，即禁令實施前一日透過行政命令，第二度延長出售禁令期限。