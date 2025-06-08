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比亞迪再回應「車圈恒大」 稱河北某車企煽動輿論

比亞迪（1211）品牌及公關處總經理李雲飛於微博再次回應「車圈恒大」，稱河北某車企去年下半年以來，持續發起汽車行業「高負債率」、「財務造假」、「財務審計」及「車圈恆大」等話題，「煽動輿論並推波助瀾」。去年底，該車企也向深交所、港交所及國家相關金融監理機構惡意舉報比亞迪，「經過證券交易所及國家相關監理部門的詳細調查，確認我們沒有問題」。

另外，由於插電式混合動力（PHEV）車型使用常壓油箱長時間純電行駛，可能導致汽油蒸汽無法有效處理而直接排放，長城汽車（2333）曾於2023年舉報比亞迪秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標。

李雲飛就常壓油箱表示，比亞迪2021至2023年採用的常壓油箱方案，符合法規要求。對於PHEV車型長期純電行駛的車輛，每隔一周左右，透過啟動引擎運轉3至5分鐘，燃燒碳罐內吸附的燃油蒸汽，以達到排放合規要求。後來有部分客戶回饋，因為引擎定期啟動體驗不好，後續公司全部切換為高壓油箱方案。

李續指，據了解，浙江某頭部車企2018至2023年，多款PHEV車款也採用常壓油箱方案，「我們相信，他們應該也有自己的解決方案，也是符合環保及法規要求的」。