另外，由於插電式混合動力（PHEV）車型使用常壓油箱長時間純電行駛，可能導致汽油蒸汽無法有效處理而直接排放，長城汽車（2333）曾於2023年舉報比亞迪秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標。

李雲飛就常壓油箱表示，比亞迪2021至2023年採用的常壓油箱方案，符合法規要求。對於PHEV車型長期純電行駛的車輛，每隔一周左右，透過啟動引擎運轉3至5分鐘，燃燒碳罐內吸附的燃油蒸汽，以達到排放合規要求。後來有部分客戶回饋，因為引擎定期啟動體驗不好，後續公司全部切換為高壓油箱方案。

李續指，據了解，浙江某頭部車企2018至2023年，多款PHEV車款也採用常壓油箱方案，「我們相信，他們應該也有自己的解決方案，也是符合環保及法規要求的」。