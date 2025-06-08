報道指出，Scale AI主要為企業提供數據標註服務，協助客戶訓練機器學習模型，其客戶包括微軟(MSFT)及OpenAI等科技巨頭。此前彭博社報道指出，去年Scale AI在F輪融資後估值達到近140億美元，當時Meta及微軟均有份參與；今年年初彭博社跟進報道指，Scale AI正在計劃透過股權收購要約將其估值提升至250億美元。

此外，Scale和Meta在國防技術領域有共同利益。上周Meta宣布與國防承包商Anduril Industries建立新的合作關係，為美國軍方開發產品，包括配備虛擬和增強現實功能的AI頭盔；Meta也已批准美國政府機構和國防承包商使用其AI模型。今年早些時候，Scale宣布赢得美國國防部AI代理技術合同，並將該合約稱為「軍事進步的重要里程碑」。