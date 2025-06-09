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港股ADR升94點 夜期高水8點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR升94點或0.39%，報23886點，即月恒指夜期升78點，報23801點，夜期高水8點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.39%，折合報518.09元；阿里巴巴（9988）跌0.48%，折合報117.1元；美團（3690）跌1.22%，折合報143.41元；匯控（0005）升0.65%，折合報94.15元；建行（0939）跌0.1%，折合報7.27元。

道期現跌0.072%；標期現跌0.1%；納期現跌0.16%。日本東證指數現升0.66%；韓國KOSPI指數現升1.24%；澳洲S&P/ASX 200 指數休市。

VIX指數隔晚跌9.25%或1.71點，報16.77點。

紐油現跌0.07%或0.04美元，報64.53美元；布油現跌0.07%或0.04美元，報66.42美元；金價現跌0.1%或3.35美元，報3307.07美元；LME 銅期貨隔晚跌0.47%或46.5美元，報9693美元。比特幣現跌0.24%或259.86美元，報105946.67美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.006厘，報4.4996厘。

今日焦點股份可留意：

獅騰控股（2562）：擬收購內地SaaS平台。

領展（0823）：會定期研究分拆上市及其他交易可行性。

半新股重塑能源（2570）折讓28%配售內資股。

比亞迪（1211）再回應「車圈恒大」，稱河北某車企煽動輿論。比亞迪日本5月註冊量達416輛，創新高。

麥肯錫前高層施南德成匯豐（0005）新主席候選人。

卓珈控股（1827）發盈喜，預期年度虧轉盈不少於1000萬元。

廣汽（2238）5月汽車銷量跌25%至12萬輛，新能源車跌29%。

雷軍：小米（1810）SU7交付超過25萬台，意味首5個月交逾12萬輛。

快手（1024）可靈AI年化收入運行率今年3月升破1億美元，股價曾彈近一成。

名創優品（9896）：分拆TOP TOY獨立上市計劃仍屬初步階段。

美團（3690）無人機本港首條航線運費定價30元，管理層指屬合理，未來僅微調。

南航增持中國外運（0598）至5%以上。

周大福珠寶（1929）執董廖振為請辭。

包浩斯（0483）發盈喜，料多賺逾4倍。

 

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