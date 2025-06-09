恒指今早高開185點或0.78%，報23977點，是3月21日24230.72點後最高。大市成交金額167億元；國指今早高開79點或0.92%，報8708點。恒生科技指數開市報5337點，升0.97%。
上升股份比例為13.18%，下跌為4.03%，無升跌為82.78%。
藍籌66隻升，9隻下跌，10隻無升跌。美團（3690）升2.33%，報145元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌2.68%，報17.46元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，2隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報69.7元，升2.35%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報77.55元，跌0.45%。
恒指續高於10天線(23550.5點)。科指續高於10天線(5231.64點)。
獅騰控股（2562）：擬收購內地SaaS平台。開市報15.58元，升8.19%。
領展（0823）：會定期研究分拆上市及其他交易可行性。開市報42.05元，升0.72%。
半新股重塑能源（2570）折讓28%配售內資股。無成交，報215元。
比亞迪（1211）再回應「車圈恒大」，稱河北某車企煽動輿論。比亞迪日本5月註冊量達416輛，創新高。開市報406.8元，升0.94%。
麥肯錫前高層施南德成匯豐（0005）新主席候選人。開市報93.25元，無升跌。
卓珈控股（1827）發盈喜，預期年度虧轉盈不少於1000萬元。無成交，報1.14元。
廣汽（2238）5月汽車銷量跌25%至12萬輛，新能源車跌29%。開市報2.71元，跌0.37%。
雷軍：小米（1810）SU7交付超過25萬台，意味首5個月交逾12萬輛。開市報53.7元，升1.13%。
快手（1024）可靈AI年化收入運行率今年3月升破1億美元，股價曾彈近一成。開市報59.9元，升1.35%。
名創優品（9896）：分拆TOP TOY獨立上市計劃仍屬初步階段。開市報34.8元，升0.43%。
美團（3690）無人機本港首條航線運費定價30元，管理層指屬合理，未來僅微調。開市報145元，升2.33%。
南航增持中國外運（0598）至5%以上。開市報3.88元，升0.26%。
周大福珠寶（1929）執董廖振為請辭。開市報11.9元，升0.17%。
包浩斯（0483）發盈喜，料多賺逾4倍。無成交，報0.215元。
破頂股包括，中國聖牧 （1432）創52周高，見0.275元，開市報0.275元，升1.85%；中國聖牧（1432）創52周高，見0.275元，開市報0.275元，升1.85%；大唐發電（0991）創52周高，見1.97元，開市報1.97元，升1.03%；國華（0370）創52周高，見1.9元，開市報1.9元，升3.26%；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.54元，開市報2.54元，無升跌；中視金橋（0623）創52周高，見2.95元，開市報2.95元，無升跌；中國白銀集團（0815）創52周高，見0.475元，開市報0.475元，升3.26%；建設銀行（0939）創52周高，見7.34元，開市報7.34元，升0.82%；中國同輻（1763）創52周高，見15.16元，開市報15.16元，升2.57%。
破頂指數成份股包括，建行（0939）創52周高，見7.34元，開市報7.34元，升0.82%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見39.4元，開市報39.4元，升1.16%。
異動股
上升異動股，包括，華邦科技（2985）開市報1.31元，升14.91%；中國金融國際（0721）開市報0.054元，升14.89%；聯洋智能控股（1561）開市報0.062元，升14.81%；創業集團控股（2221）開市報0.095元，升13.1%；新石文化（1740）開市報0.087元，升12.99%；叮噹健康（9886）開市報0.63元，升12.5%；MINDTELL TECH（8611）開市報0.375元，升10.29%；德萊建業（1546）開市報0.088元，升10%；QPL INT'L（0243）開市報0.183元，升9.58%；獅騰控股（2562）開市報15.58元，升8.19%；亞洲電視控股（0707）開市報0.08元，升8.11%。
下跌異動股，包括，雲工場（2512）開市報3.33元，跌10.72%；晶科電子股份（2551）開市報3.18元，跌6.19%；腦動極光（6681）開市報6.5元，跌5.39%；萬國黃金集團（3939）開市報28.6元，跌4.67%；中國電力（2380）開市報3.12元，跌4.59%；龍資源（1712）開市報5元，跌4.4%；玖源集團（0827）開市報0.023元，跌4.17%；靈寶黃金（3330）開市報11.9元，跌4.03%；赤峰黃金（6693）開市報27.9元，跌3.46%。
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