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內地續通縮 5月CPI跌0.1% 好過預期 PPI跌幅擴大至3.3% 多過預期

國統局公布，內地居民消費價格(CPI)連續4個月為負數，5月份按年下降0.1%，市場預期為下降0.2%，4月份同為下降0.1%。5月份工業生產者出廠價格(PPI)按年下降3.3%，市場預期為下降3.2%，4月份下降2.7%。5月份PPI跌3.3%是2023年7月後新低，當月跌4.4，同時，PPI連續第32個月為負數。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，2025年5月CPI略有下降 核心CPI年漲幅擴大。董莉娟稱，中國以更大力度和更精準措施提振消費，新質生產力增長壯大，部分領域供需關係改善，價格呈現積極變化。

報告內容：

5月份，居民消費物價指數（CPI）按月減0.2%，年減0.1%，扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。工業生產者出廠物價指數（PPI）較上月下降0.4%，降幅與上月相同，較去年同期下降3.3%，降幅比上月擴大0.6個百分點。我國以更大力度和更精準措施提振消費，新質生產力增長壯大，部分領域供需關係改善，價格呈現積極變化。

一、CPI略有下降，核心CPI較去年同期漲幅擴大

CPI按月由漲轉降主要受能源價格下降影響。能源價格按月減1.7%，影響CPI按月減約0.13個百分點，佔CPI總降幅近七成。其中，汽油價格下降3.8%，降幅比上月擴大1.8個百分點。食品價格下降0.2%，降幅小於季節性水準1.1個百分點，影響CPI較上季下降約0.04個百分點。

其中，當季蔬菜上市量增加，鮮菜價格下降5.9%；雞蛋、豬肉和禽肉類價格穩中略降，降幅在0.3%—1.0%之間；受部分地區暴雨天氣、伏季休漁期等因素影響，鮮果、淡水魚和海水魚供應減少，價格分別上漲3.3%、3.1%和1.5%。消費需求持續回暖，疊加假日和各地開展文體娛樂活動等因素影響，賓館住宿和旅遊價格分別上漲4.6%和0.8%，均高於季節性水平，其中賓館住宿價格漲幅創近十年同期新高；夏裝換季上新，服裝價格上漲0.6%。

CPI較去年同期略有下降，降幅與上月相同。其中，能源價格年減6.1%，降幅比上月擴大1.3個百分點，影響CPI年減約0.47個百分點，是CPI年減的主要因素。提振消費相關政策持續顯現，部分領域價格顯現正向改變。核心CPI年增0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，扣除能源的工業消費品價格上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。金飾品、家用紡織品和文娛耐用消費品價格分別上漲40.1%、1.9%和1.8%，漲幅均有擴大；燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降4.2%和2.8%，降幅均有收窄。服務價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。服務中，交通工具租賃費、機票和旅遊價格均由降轉漲，分別上漲3.6%、1.2%和0.9%。

二、PPI仍處低位，部分領域價格邊際向好

影響本月PPI按月下降的主要原因：一是國際輸入性因素影響國內相關產業價格下降。國際原油價格下行影響國內石油相關產業價格下降，石油及天然氣開採業價格下降5.6%，精煉石油產品製造價格下降3.5%，化學原料及化學製品製造業價格下降1.2%，上述3個行業合計影響PPI按月下降約0.23個百分點，超過總降幅的五成。二是國內部分能源及原物料價格階段性下行。煤炭需求處於淡季，電廠、港口存煤充足，加之新能源發電成本低、替代作用強，煤炭開採及洗選業價格下降3.0%，煤炭加工價格下降1.1%。南部地區高溫雨水天氣增多，影響部分房地產、基建工程施工，加之鋼材、水泥等建材生產供給充足，黑色金屬冶煉及壓延加工業、非金屬礦物製品業價格均下降1.0%，上述4個行業合計影響PPI按月下降約0.18個百分點。

疊加上年同期對比基數走高等因素影響，PPI年減幅比上月擴大0.6個百分點。但從邊際變化來看，我國宏觀政策加力實施，部分產業供需關係改善，部分領域價格呈現向好態勢。一是消費新動能不斷壯大帶動生活資料等價格較去年同期回升。提振消費相關政策持續顯效，部分消費品需求釋出帶動相關產業價格回升。生活資料價格較上月下降0.2%轉為持平，其中衣著、一般日用品和耐用消費品價格分別上漲0.2%、0.1%和0.1%，帶動生活資料價格年減幅比上月收窄0.2個百分點。從業界來看，工藝美術及禮儀用品製造價格年增12.8%，製鞋業價格上漲0.8%，電腦整機製造價格上漲0.2%，家用洗衣機、電視機製造、汽車整車製造價格降幅比上月分別收窄1.6個、1.4個和0.6個百分點。二是高端設備製造等產業發展帶動相關產業價格較去年同期上漲。產業發展高端化、智慧化、綠色化轉型穩定推進，高技術產品需求擴大，相關產業價格較去年同期上漲。積體電路封裝測試系列、飛機製造價格均上漲3.6%，穿戴式智慧型裝置製造價格上漲3.0%，微波通訊設備價格上漲2.1%，伺服器價格上漲0.8%，半導體裝置專用設備製造價格上漲0.7%。此外，光伏、鋰電等新能源產業供需關係改善，價格較去年同期降幅收窄，光伏設備及元件製造、鋰離子電池製造價格分別下降12.1%及5.0%，降幅比上月分別收窄0.4個及0.3個百分點。

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