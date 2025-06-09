以人民幣計價，出口增6.3%，進口跌2.1%，順差7500億元。1至5月出口增7.2%，進口降3.8%。

美國為第三大貿易伙伴，與美國貿易總值為1.72兆元，下降8.1%，佔9.6%。其中，對美國出口1.27兆元，下降8.7%；美國進口4,475.1億元，下降6.3%。

海關總署稱，今年以來，經濟持續回升向好，貨物貿易在外部壓力下保持較強韌性。進入5月份，我國進出口延續增長態勢，5月當月在年比少2個工作天的情况下，達到穩定增長。從貿易伙伴來看，中非貿易規模創歷史同期新高。

報告內容：

前5個月我國進出口主要特色：

一、一般貿易、加工貿易進出口增長

前5個月，一般貿易進出口11.51兆元，增長0.8%，佔外貿總值的64.2%。其中，出口7.04兆元，增長7%；進口4.47兆元，下降7.8%。同期，加工貿易進出口3.21兆元，增長6.2%，佔17.9%。其中，出口1.99兆元，增長4.5%；進口1.22兆元，增長9.3%。此外，以保稅物流方式進出口2.54兆元，增長5.9%。其中，出口1.05兆元，增長15.8%；進口1.49兆元，下降0.2%。

二、對東協、歐盟進出口增長

前5個月，東協為第一大貿易伙伴，與東協貿易總值為3.02兆元，增長9.1%，佔外貿總值的16.8%。其中，對東協出口1.9兆元，增長13.5%；自東協進口1.12兆元，增長2.3%。歐盟為第二大貿易伙伴，與歐盟貿易總值為2.3兆元，增長2.9%，佔12.8%。其中，對歐盟出口1.57兆元，增長7.7%；自歐盟進口7,283.3億元，下降6.1%。美國為第三大貿易伙伴，與美國貿易總值為1.72兆元，下降8.1%，佔9.6%。其中，對美國出口1.27兆元，下降8.7%；美國進口4,475.1億元，下降6.3%。

同期，對共建「一帶一路」國家合計進出口9.24兆元，增長4.2%。其中，出口5.34兆元，增長10.4%；進口3.9兆元，下降3.2%。

三、民營企業、外商投資企業進出口增長

前5個月，民營企業進出口10.25兆元，增長7%，佔外貿總值的57.1%，比去年同期提升2.4個百分點。其中，出口6.97兆元，增長8%，佔出口總值的65.4%；進口3.28兆元，增長4.9%，佔進口總值的45.1%。同期，外商投資企業進出口5.21兆元，增長2.3%，佔外貿總值的29%。其中，出口2.88兆元，增長6%；進口2.33兆元，下降1.9%。國營企業進出口2.44兆元，下降12.7%，佔外貿總值的13.6%。其中，出口7,994億元，增長4.3%；進口1.64兆元，下降19.1%。

四、機電產品佔出口比重6成，其中自動資料處理設備及其零件 、積體電路與汽車出口增長

前5個月，出口機電產品6.4兆元，增長9.3%，佔出口總值的60%。其中，自動資料處理設備及其零件 5,752.3億元，增長3.9%；積體電路5,264億元，增長18.9%；汽車3,513.7億元，增長6.6%。同期，出口勞密產品1.66兆元，下降1.5%，佔15.6%。其中，紡織品4,201.4億元，增長3.7%。出口農產品2960.9億元，增長4.7%。

五、鐵礦砂、原油、煤等主要大宗商品進口價格下跌，機電產品進口值增長

前5個月，進口鐵礦砂4.86億噸，減少5.2%，進口均價（下同）每噸707.2元，下跌16.4%；原油2.3億噸，增加0.3%，每噸3864.3元，下跌10.6%；煤1.89億噸，減少7.9%，每噸559元，下跌22.5%；天然氣490 5.3萬噸，減少9.5%，每噸3274元，下跌6.8%；大豆3710.8萬噸，減少0.7%，每噸3233.9元，下跌13.9%；成品油1598萬噸，減少26.8%，每噸4,323.2元，下跌0.1%。此外，進口初級形狀的塑膠1,169.8萬噸，減少2.3%，每噸1.06萬元，下跌0.8%；未鍛軋銅及銅材216.9萬噸，減少6.7%，每噸6.94萬元，上漲6.6%。同期，進口機電產品2.83兆元，增長6%。

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