港元現報7.8475元貶值6點子，曾貶值最多9點子，報7.8478元，是2023年8月30日7.8479元後最弱。亦曾升值最多7點子，報7.8462元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.18點子至0.02%，是6月5日後最低；1星期HIBOR升0.07點子至0.10982%，是6月5日後最高；2星期HIBOR升0.55點子至0.21208%，是6月5日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.92點子至1.71964%，是6月2日後最低；6個月期HIBOR跌0.84點子至2.42316%，是6月3日後最低；12個月期HIBOR跌4.52點子至3.03952%，是6月2日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增37億元，至總數21254.09億元，是2022年6月15日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增35.7億元，至總數6161.45億元，是2月7日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為1735.19億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.3億元，至總數13225.64億元，是6月3日後最高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減10.24億元，至總數12173.57億元，是6月3日後最低。

美匯美息

美元指數現報98.979貶值0.211點或0.21%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31127%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.6718%，連續4日擴闊，利差是2025年5月30日後最闊，當日差距為-3.7346%。

對上一次連續4日擴闊，是2025年5月21日，當日利差報-3.567%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌3.3點子至1.378%，是2024年12月30日後最低；1星期Shibor跌0.3點子至1.497%，是5月15日後最低；2星期Shibor跌3.2點子至1.556%，是5月15日後最低；1個月期Shibor跌0.1點子至1.618%，是5月28日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.4點子至1.667%，是5月27日後最低；6個月期Shibor跌0.4點子至1.667%，是5月27日後最低；1年期Shibor跌0.4點子至1.693%，是5月27日後最低。

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