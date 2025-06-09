恒指今早高開185點，高位升373點，低位升165點，高低波幅208點。上升股份比例為33.89%，下跌為24.44%，無升跌為41.65%。

恒指半日升240點或1.01%，報24033點，大市成交金額1517億元；國指升95點或1.1%，報8724點。恒生科技指數收報5408點，升2.3%。

藍籌股成交金額699.75億元，佔大市成交46.12%；科指成份股成交金額510.96億元，佔大市成交33.68%；國指成份股成交金額618.66億元，佔大市成交40.78%。

24隻雙櫃台股，總成交0.9億元人民幣，相當於約0.99億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.37%，至128.83億元，佔大市成交8.48%。牛熊證成交金額52.79億元，增加7.39%；窩輪成交金額76.04億元，減少0.84%。

藍籌53隻升，31隻下跌，1隻無升跌。快手（1024）升5.58%，收報62.4元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌4.14%，收報17.58元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報13.86元，升7.61%；跌幅最大的是比亞迪（1211）收報392.4元，跌2.63%。

恒指續高於10天線(23556.09點)。科指續高於10天線(5238.67點)。

北水南下合計淨流入3.54億元，較上日減少94.77%，連續第9日流入，累計流入448.64億元，對上一次連續9日淨流入是4月2日。北水本月累計流入152.82億元，按月減少66.5%，連續第2個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）678.5億元，較上日減32.59%，佔香港市場成交額由上日的21.35%增至22.34%。

Labubu全球爆紅 泡泡瑪特（9992）創辦人王寧成河南新首富。收報248.8元，升1.63%。

大摩上調港交所（0388）目標價。創52周高，見412.8元，收報412.2元，升2.44%。

吉利汽車（0175）暫三連跌 今早最多跌4% 李書福：將停建新車廠應對產能過剩。收報17.58元，跌2.01%。

獅騰控股（2562）：擬收購內地SaaS平台。收報14.92元，升3.61%。

領展（0823）：會定期研究分拆上市及其他交易可行性。收報41.85元，升0.24%。

半新股重塑能源（2570）折讓28%配售內資股。收報217元，升0.93%。

比亞迪（1211）再回應「車圈恒大」，稱河北某車企煽動輿論。比亞迪日本5月註冊量達416輛，創新高。收報392.4元，跌2.63%。

麥肯錫前高層施南德成匯豐（0005）新主席候選人。創52周高，見93.75元，收報93.25元，無升跌。

卓珈控股（1827）發盈喜，預期年度虧轉盈不少於1000萬元。收報1.14元，無升跌。

廣汽（2238）5月汽車銷量跌25%至12萬輛，新能源車跌29%。收報2.75元，升1.1%。

雷軍：小米（1810）SU7交付超過25萬台，意味首5個月交逾12萬輛。收報53.75元，升1.22%。

快手（1024）可靈AI年化收入運行率今年3月升破1億美元，股價曾彈近一成。收報62.4元，升5.58%。

名創優品（9896）：分拆TOP TOY獨立上市計劃仍屬初步階段。收報35.65元，升2.89%。

美團（3690）無人機本港首條航線運費定價30元，管理層指屬合理，未來僅微調。收報149元，升5.15%。

南航增持中國外運（0598）至5%以上。收報3.86元，跌0.26%。

周大福珠寶（1929）執董廖振為請辭。收報11.56元，跌2.69%。

包浩斯（0483）發盈喜，料多賺逾4倍。收報0.215元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，貝克微（2149）創上市新高，見66.2元，收報65.05元，升7.79%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見1.91元，收報1.91元，升3.24%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）創上市新高，見59.55元，收報58元，升4.69%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見377.6元，收報377.6元，升2.16%；健康之路（2587）創上市新高，見59.65元，收報58.5元，升12.61%；布魯可（0325）創上市新高，見189.5元，收報187元，升18.35%；正力新能（3677）創上市新高，見11.36元，收報10.98元，跌1.79%；映恩生物（9606）創上市新高，見243.2元，收報237.2元，升10.63%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9319.05元，收報9318.45元，升0.02%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.775元，收報8.775元，升0.86%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見928.15元，收報928.15元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1099.65元，收報1099.1元，升0.01%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見38.82元，收報38.82元，升2.27%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.81元，收報14.69元，跌0.34%；平安香港高息–Ｕ（9070）創上市新高，見4.568元，收報4.53元，跌0.48%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見73.2元，收報72.35元，升6.24%；網易（9999）創52周高，見207.4元，收報203元，升2.01%；恒生（0011）創52周高，見114.4元，收報113.9元，升0.53%；港交所（0388）創52周高，見412.8元，收報412.2元，升2.44%；匯控（0005）創52周高，見93.75元，收報93.25元，無升跌；建行（0939）創52周高，見7.36元，收報7.35元，升0.96%；翰森製藥（3692）創52周高，見27.85元，收報27.4元，升0.74%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見39.55元，收報38.6元，跌0.9%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括進智公共交通（0077）低見0.38元，收報0.38元，跌3.8%；從玉智農（0875）低見0.325元，收報0.34元，跌2.86%；遠洋集團（3377）低見0.096元，收報0.097元，跌2.02%；海納星空科技（8297）低見0.02元，收報0.032元，跌20%；瀛海集團（8668）低見0.071元，收報0.071元，跌1.39%；ＦＩ南方恒指（7300）低見3.754元，收報3.78元，跌0.84%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.22元，收報2.25元，跌1.75%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，寶光實業（0084）低見0.066元，收報0.072元，跌2.7%；綠景中國地產（0095）低見0.2元，收報0.204元，跌5.56%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.48元，跌1.03%；文化傳信（0343）低見0.126元，收報0.129元，跌7.19%；有利集團（0406）低見0.85元，收報0.88元，跌6.38%；信保環球控股（0723）低見0.13元，收報0.13元，跌10.96%；興勝創建（0896）低見0.223元，收報0.24元，跌3.23%；飛達控股（1100）低見1.3元，收報1.34元，升3.08%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；中駿集團控股（1966）低見0.103元，收報0.103元，跌4.63%。

異動股

上升異動股，包括，聯洋智能控股（1561）收報0.094元，升74.07%；偉俊集團控股（1013）收報0.355元，升68.25%；森浩集團（8285）創52周高，見0.036元，收報0.036元，升44%；中國稀土（0769）創52周高，見0.65元，收報0.61元，升43.53%；景聯集團（1751）創52周高，見0.84元，收報0.64元，升39.13%；復興亞洲（0274）收報0.65元，升31.31%；福田股份（8196）收報0.74元，升27.59%；帝王國際投資（0928）收報0.098元，升24.05%；友誼時光（6820）創52周高，見1.09元，收報1.08元，升22.73%；港娛國際（8291）收報0.11元，升22.22%；薈萃國際（控股）（8041）收報0.495元，升20.73%。

下跌異動股，包括，海納星空科技（8297）創上市新低，見0.02元，收報0.032元，跌20%；華鼎控股（3398）收報0.101元，跌18.55%；藍河控股（0498）收報0.085元，跌18.27%；帝國金融集團（8029）收報0.83元，跌16.16%；紫荊國際金融（8340）收報0.37元，跌15.91%；豐盛控股（0607）收報0.39元，跌15.22%；MINDTELL TECH（8611）收報0.29元，跌14.71%；中國置業（0736）收報0.128元，跌14.67%；中國數字視頻（8280）收報0.053元，跌14.52%。

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