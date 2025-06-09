翠華控股（1314）公布，公司近年積極推動多品牌發展戰略，目前為止，集團旗下副線品牌門店數已達 25家，貢獻直至 2025 年 3 月 31 日止之全年營業額 34%。
該集團目前共經營六大副線品牌，包括2024年底於香港淘大商場開設日式燒丼專門店「廿一堂」，並於 2024年4月推出日式串燒品牌「神鳥燒」。
海外部署方面，翠華以「堅信號上海生煎皇」打入澳門及新加坡市場，集團亦積極尋求跨界合作，與香港快運航空達成戰略聯盟，使乘客於飛機上也可以品嚐堅信號的生煎包，進一步擴大品牌影響力。
翠華控股有限公司行政總裁兼執行董事李堃綸表示，集團將強化品牌的標準化運營體系，提升跨境擴張效率，進一步拓展東南亞及大中華市場。在營運方面，集團將加速科技應用，包括全面推廣自助點餐系統及 AI 數據分析，優化人力配置並提升服務效率，讓更多資源專注於顧客體驗升級。
此外，翠華亦會善用多品牌布局的優勢，與商場業主協商更具競爭力的租金條件，進一步提升盈利能力。
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