大市半日沽空金額211.92億元，較上日增加50.02%，沽空金額佔大市成交比率為13.96%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）32.54億元，較上日增加36%，上日流通股份減0.54%或3300萬個，至59.99億個，是6月5日後最少，當日達60.32億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份增2.28%或756.43萬個，至3.37億個，是6月3日後最多，當日達3.46億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份減0.28%或2400萬個，至83.62億個，是6月5日後最少，當日達83.86億個。
沽空增幅最多的股份為，恒生科技ＥＴＦ（3032）增加33100%，至70.05萬元；沽空減幅最多的股份為，龍光集團（3380）減少-99.6%，至870元。
藍籌當中，沽空比率最高的是藥明康德（2359）沽空比率39.67%。科指股沽空比率最高的是快手（1024）沽空比率21.34%。
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