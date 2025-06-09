MoneyHero表示，是次為該行在香港拓展其財富產品服務的重要一步，將由香港證監會許可的機構提供的數字資產相關服務納入其中。首席執行官Rohith Murthy表示，合作充分體現作為大東南亞地區大多數銀行首選的數字獲客伙伴的獨特優勢，並將這一優勢延伸至數字資產市場。該行致力於以可靠且透明的方式，為用戶提供全面的金融解決方案以及新興資產類別的投資機會。OSL在監管合規及機構專業能力方面的優勢，為該行進軍該領域提供了強而有力的支持，該行亦看到了未來進一步拓展業務的顯著潛力。

OSL首席營銷官Jack Derong表示，提供便捷、受監管的數字資產投資途徑對於行業的可持續發展至關重要，MoneyHero龐大的用戶網絡以及透明可靠的比較工具，將助力更廣泛的受眾，憑藉知識和信心參與數字資產經濟。

MoneyHero表示，隨着香港對數字資產的興趣與日俱增，市場對多元化金融解決方案的需求日益旺盛。根據證監會轄下投資者及理財教育委員會的數據，在2023年有8%的香港零售投資者投資於虛擬資產及相關產品，較2019年的1%有顯著增長。另有11%的零售投資者表示有意投資相關產品。

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