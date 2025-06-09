美國總統特朗普與特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克近日關係破裂，馬斯克周二（3日）公開批評特朗普「大而美」稅收與支出法案是「令人作嘔的東西」，其後兩人展開隔空對罵。外電報道，有「科技股女股神」之稱，ARK投資創辦人Cathie Wood認為，從特朗普及馬斯克近日爭執可見，美國政府對馬斯克旗下企業的影響力有多大。
Wood表示，馬斯克旗下多間公司高度依賴美國政府資源，包括政府合約、補貼、稅收減免及貸款等。她以SpaceX 為例，該公司擁有高達 220 億美元的聯邦合約；另腦神經科技公司Neuralink，則受美國食品藥物管理局（FDA）嚴格監管。
Wood分析，今次馬斯克與特朗普隔空開火，可能是刻意和共和黨保持距離。由於特朗普對中國立場強硬，而中國正是特斯拉重要的製造與銷售市場，馬斯克應希望與中國保持聯繫。
不過，Wood 對馬斯克仍充滿信心，並指他在壓力下反而表現更出色。
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