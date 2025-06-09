Wood表示，馬斯克旗下多間公司高度依賴美國政府資源，包括政府合約、補貼、稅收減免及貸款等。她以SpaceX 為例，該公司擁有高達 220 億美元的聯邦合約；另腦神經科技公司Neuralink，則受美國食品藥物管理局（FDA）嚴格監管。

Wood分析，今次馬斯克與特朗普隔空開火，可能是刻意和共和黨保持距離。由於特朗普對中國立場強硬，而中國正是特斯拉重要的製造與銷售市場，馬斯克應希望與中國保持聯繫。

不過，Wood 對馬斯克仍充滿信心，並指他在壓力下反而表現更出色。

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