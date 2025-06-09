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恒指最高位收 升388點 北水交易額4周高 淨流入兩周低

中美貿易談判消息提振市場情緒，亞股今早普遍高開，內地今早公布進出口、通脹數據，連續4個月通縮，美元計價出口亦遜預期，A股、港股早段升幅一度收窄，午後重新擴闊，恒指國指以全日高位收，科指則近全日高位。大市成交增4%，一周高，北水交易成交額大增13%創四周高，不過，淨流入金額大減89%至7.17億元，為兩周低。

恒指升穿24000點關，高見24181.43點，是3月21日24230.72點後最高；國指亦高見8780.13點，是3月27日8794.33點後最高；科指則高見5457.59點，是5月12日5500.89點後最高。

恒指今早高開185點，高位升388點，低位升165點，高低波幅223點。上升股份比例為43.72%，下跌為26.36%，無升跌為29.9%。

恒指收市升388點或1.63%，報24181點，大市成交金額2458億元，較上日增加4.33%，是5月30日2715.63億元成交後最多；國指升150點或1.74%，報8780點。恒生科技指數收報5433點，升2.78%。

藍籌股成交金額1153.34億元，佔大市成交46.92%；科指成份股成交金額795.09億元，佔大市成交32.34%；國指成份股成交金額1007.58億元，佔大市成交40.99%。

24隻雙櫃台股，總成交1.49億元人民幣，相當於約1.63億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.53%，至145.4億元，佔大市成交5.91%。牛熊證成交金額59.83億元，增加21.71%；窩輪成交金額85.56億元，增加11.57%。

藍籌63隻升，19隻下跌，3隻無升跌。快手（1024）升5.58%，收報62.4元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌3.29%，收報4.11元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報14.4元，升11.8%；跌幅最大的是比亞迪（1211）收報396.6元，跌1.59%。

恒指續高於10天線(23570.89點)。科指續高於10天線(5241.19點)。

北水南下合計淨流入7.17億元，較上日減少89.41%，金額是5月26日後新低，當日報流出15.07億。北水連續第9日流入，累計流入452.26億元，對上一次連續9日淨流入是2025年4月2日。北水本月累計流入156.45億元，按月減少65.7%，連續第2個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1145.54億元，較上日增13.8%，金額是5月12日後新高，當日報1517.96億元。北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的21.35%增至23.29%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.63%，是5月14日後最大升幅，當日升幅為2.3%。高見24181.43點，是3月21日24230.72點後最高。今日收市報24181.43點，是3月20日後收市新高，當日報24219.95點。

科指曾升最多3.24%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為6.19%。高見5457.59點，是5月12日5500.89點後最高。今日收市報5433.23點，是5月12日後收市新高，當日報5447.35點。

國指曾升最多1.74%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為1.93%。高見8780.13點，是3月27日8794.33點後最高。今日收市報8780.13點，是3月24日後收市新高，當日報8850.69點。

午後消息股表現

新濠博亞（0200）旗下駿龍娛樂場及三間角子機場今年底前結業。收報3.31元，升2.8%。

翠華（1314）：副線品牌門店數已達25家 佔全年營業額34%。收報0.225元，升9.76%。

今早及隔晚消息股表現

Labubu全球爆紅 泡泡瑪特（9992）創辦人王寧成河南新首富。創上市新高，見253元，收報250.8元，升2.45%。

大摩上調港交所（0388）目標價。創52周高，見416.2元，收報415.8元，升3.33%。

吉利汽車（0175）暫三連跌 今早最多跌4% 李書福：將停建新車廠應對產能過剩。收報17.56元，跌2.12%。

獅騰控股（2562）：擬收購內地SaaS平台。收報15.74元，升9.31%。

領展（0823）：會定期研究分拆上市及其他交易可行性。收報41.9元，升0.36%。

半新股重塑能源（2570）折讓28%配售內資股。收報211.4元，跌1.67%。

比亞迪（1211）再回應「車圈恒大」，稱河北某車企煽動輿論。比亞迪日本5月註冊量達416輛，創新高。收報396.6元，跌1.59%。

麥肯錫前高層施南德成匯豐（0005）新主席候選人。創52周高，見93.8元，收報93.8元，升0.59%。

卓珈控股（1827）發盈喜，預期年度虧轉盈不少於1000萬元。收報1.14元，無升跌。

廣汽（2238）5月汽車銷量跌25%至12萬輛，新能源車跌29%。收報2.76元，升1.47%。

雷軍：小米（1810）SU7交付超過25萬台，意味首5個月交逾12萬輛。收報54.15元，升1.98%。

快手（1024）可靈AI年化收入運行率今年3月升破1億美元，股價曾彈近一成。收報62.4元，升5.58%。

名創優品（9896）：分拆TOP TOY獨立上市計劃仍屬初步階段。收報35.55元，升2.6%。

美團（3690）無人機本港首條航線運費定價30元，管理層指屬合理，未來僅微調。收報148.4元，升4.73%。

南航增持中國外運（0598）至5%以上。收報3.85元，跌0.52%。

周大福珠寶（1929）執董廖振為請辭。收報11.8元，跌0.67%。

包浩斯（0483）發盈喜，料多賺逾4倍。收報0.231元，升7.44%。

破頂股表現

破頂股包括，貝克微（2149）創上市新高，見66.2元，收報64.3元，升6.55%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見13.02元，收報13.02元，升4.66%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見1.98元，收報1.95元，升5.41%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）創上市新高，見59.55元，收報58.85元，升6.23%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見253元，收報250.8元，升2.45%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見380.2元，收報380.2元，升2.87%；健康之路（2587）創上市新高，見60.55元，收報59.85元，升15.21%；布魯可（0325）創上市新高，見198元，收報193.3元，升22.34%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1.13元，收報1.13元，升10.78%；正力新能（3677）創上市新高，見11.36元，收報10.8元，跌3.4%；映恩生物（9606）創上市新高，見243.2元，收報240元，升11.94%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見40.14元，收報40.14元，升0.25%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9322.8元，收報9322.8元，升0.06%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.775元，收報8.775元，升0.86%；日興環球聯網（3072）創上市新高，見182.3元，收報182.3元，升0.83%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見928.6元，收報928.6元，升0.1%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1084.3元，收報1084.3元，升0.04%；華夏亞洲高息股（3145）創上市新高，見12.63元，收報12.63元，升0.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1100元，收報1099.2元，升0.02%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見76.8元，收報76.8元，升1.99%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見38.86元，收報38.86元，升2.37%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.85元，收報14.85元，升0.75%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見73.2元，收報71.9元，升5.58%；農行（1288）創上市新高，見5.41元，收報5.37元，升0.94%；網易（9999）創52周高，見207.4元，收報205元，升3.02%；恒生（0011）創52周高，見115.9元，收報115.8元，升2.21%；港交所（0388）創52周高，見416.2元，收報415.8元，升3.33%；匯控（0005）創52周高，見93.8元，收報93.8元，升0.59%；建行（0939）創52周高，見7.44元，收報7.44元，升2.2%；翰森製藥（3692）創52周高，見27.95元，收報27.85元，升2.39%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見39.55元，收報39.05元，升0.26%；。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括進智公共交通（0077）低見0.38元，收報0.385元，跌2.53%；從玉智農（0875）低見0.325元，收報0.34元，跌2.86%；遠洋集團（3377）低見0.096元，收報0.096元，跌3.03%；億達中國（3639）低見0.06元，收報0.062元，跌6.06%；海納星空科技（8297）低見0.02元，收報0.033元，跌17.5%；瀛海集團（8668）低見0.071元，收報0.072元，無升跌；小菜園（0999）低見8.08元，收報8.11元，跌0.61%；ＦＩ南方恒指（7300）低見3.752元，收報3.754元，跌1.52%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.22元，收報2.222元，跌2.97%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，寶光實業（0084）低見0.066元，收報0.072元，跌2.7%；綠景中國地產（0095）低見0.2元，收報0.206元，跌4.63%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.48元，跌1.03%；文化傳信（0343）低見0.126元，收報0.132元，跌5.04%；有利集團（0406）低見0.85元，收報0.91元，跌3.19%；麗新發展（0488）低見0.5元，收報0.51元，跌5.56%；信保環球控股（0723）低見0.13元，收報0.133元，跌8.9%；興勝創建（0896）低見0.223元，收報0.241元，跌2.82%；飛達控股（1100）低見1.3元，收報1.34元，升3.08%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，升10%。

異動股

上升異動股，包括，帝王國際投資（0928）創52周高，見0.129元，收報0.129元，升63.29%；偉俊集團控股（1013）收報0.34元，升61.14%；中國稀土（0769）創52周高，見0.69元，收報0.68元，升60%；聯洋智能控股（1561）收報0.079元，升46.3%；復興亞洲（0274）收報0.71元，升43.43%；華津國際控股（2738）收報0.285元，升41.09%；森浩集團（8285）創52周高，見0.038元，收報0.035元，升40%；瑋俊生物科技（0660）創52周高，見0.199元，收報0.169元，升37.4%；標準發展集團（1867）收報0.197元，升35.86%；友誼時光（6820）創52周高，見1.18元，收報1.18元，升34.09%；易緯集團（3893）收報0.162元，升30.65%。

下跌異動股，包括，匯彩控股（1180）停牌；天平道合（8403）收報1.05元，跌22.22%；華邦科技（2985）收報0.94元，跌17.54%；海納星空科技（8297）創上市新低，見0.02元，收報0.033元，跌17.5%；匯鑫小貸（1577）收報0.81元，跌17.35%；中天順聯（0994）收報0.191元，跌16.23%；百勤油服（2178）收報0.047元，跌16.07%；迪信通（6188）平上市低位0.32元，收報0.33元，跌15.38%；帝國金融集團（8029）收報0.84元，跌15.15%；皇庭智家（1575）收報0.059元，跌14.49%；多想雲（6696）收報0.78元，跌14.29%。

 

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