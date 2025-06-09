澳博目前透過主要附屬公司澳娛綜合直接擁有並經營4間娛樂場，分別為葡京娛樂場、新葡京娛樂場、上葡京娛樂場及回力海立方娛樂場，並經營9間衛星娛樂場，分別為皇家金堡娛樂場、英皇宮殿娛樂場、財神娛樂場、君怡娛樂場、金碧滙彩娛樂場、置地娛樂場、澳門凱旋門娛樂場、勵宮娛樂場及十六浦娛樂場。

相關報道： 匯彩控股急插48%後中途停牌 澳門政府今午公布衛星場最新安排

事會已決定有意收購澳門凱旋門娛樂場及十六浦娛樂場的所在物業。因此，澳娛綜合將就潛在收購該等物業事宜展開談判。

澳娛綜合為根據澳門政府的博彩經營批給合同條款於2023年1月1日至2032年12月31日期間獲授權經營娛樂場幸運博彩的六家公司之一。根據2022年修訂的澳門博彩法，澳娛綜合獲准在將於2025年12月31日結束的三年過渡期內以原有利潤分成模式經營九間衛星娛樂場。過渡期屆滿後，該等衛星娛樂場必須由澳娛綜合直接擁有，或轉為不設利潤分享安排的管理協議模式，方可於2025年後繼續營運。

相關報道： 新濠博亞旗下駿龍娛樂場及三間角子機場今年底前結業

董事會經過深入分析及評估，並考慮到與澳娛綜合長遠目標及競爭力的一致性、及各衛星娛樂場戰略位置等各項因素後，董事會已決定有意收購澳門凱旋門娛樂場及十六浦娛樂場的所在物業。因此，澳娛綜合將就潛在收購該等物業事宜展開談判。

同時，董事會已決定在相關服務協議於2025年12月31日屆滿後，將不再在7間衛星娛樂場經營博彩業務，包括皇家金堡娛樂場、英皇宮殿娛樂場、財神娛樂場、君怡娛樂場、金碧滙彩娛樂場、置地娛樂場及勵宮娛樂場。

澳博表示，不論上述潛在收購之談判結果如何，集團旗下衛星娛樂場之所有賭枱及角子機日後將獲分配至澳娛綜合擁有之娛樂場。

其他報道

特朗普馬斯克隔空開火 Cathie Wood分析：馬斯克或刻意與共和黨保持距離

李澤楷旗下MoneyHero與OSL合作拓本港數字資產服務

滬指連升5個交易日 一度升穿3400點 收市漲0.43%

【有片：埋身擊】美匯指數後市或回落 歐元有望反覆回升

半日沽空金額增50% 盈富沽空增36%

翠華：副線品牌門店數已達25家 佔全年營業額34%

恒指半日升240點 升穿24000點 創兩個月高 科指升2.3%

Meta就投資Scale AI展開磋商

滬深三大指數半日向上 滬指升0.23%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 見近3年低 港元貶值見21個月最弱

中國5月以美元計價出口增4.8% 遜預期 進口跌3.4%

Labubu全球爆紅 泡泡瑪特創辦人王寧成河南新首富

大摩上調港交所目標價

大摩：全球投資者重返中國意願增強

吉利汽車暫三連跌 今早最多跌4% 李書福：將停建新車廠應對產能過剩

內地續通縮 5月CPI跌0.1% 好過預期 PPI跌幅擴大至3.3% 多過預期

滬深三大指數高開 人行開展1738億人幣逆回購

恒指高開185點 續創逾兩個月高 科指升0.97%

中美今將舉行新一輪貿易談判

日經：日本擬取消外國旅客消費稅豁免和提高離境稅



