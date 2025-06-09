5月MPF綜合基金指數則由4月的-0.19%攀升至3.82%，當中股票型基金指數升5.97%，債券型基金指數則只升0.75%，DIS型基金指數升2.64%。按個別市場，美國股票型基金指數表現最強，上升6.93%，其次全球股票型基金指數升5.97%，亞洲股票基金指數升5.81%，大中華股票型基金指數上升5.71%，歐洲股票基金指數則升5.52%。

BCT業務定位及客戶方案高級總監王玉麟表示，根據該行數據，成員在2025年1至5月轉換基金次數與去年同期相比上升了42.4%，反映成員對強積金管理關注日益加深，尤其是受美國總統特朗普於4月初引發的關稅戰影響。

針對成員的強積金管理策略，王玉麟強調強積金屬長期投資，成員不應該因市場短期波動或負面情緒影響作出恐慌性拋售。根據該行數據，一名假設持續供款20年的成員，其強積金資產值中位數可達到89萬港元，足以證明強積金都可以成為退休儲備的重要部分。