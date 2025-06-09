moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

AQUMON：5月強積金+通脹指數升3.82% 美股表現特別強勁

數碼化財富管理公司AQUMON（弘量智投）公布，AQUMON MPF綜合基金+通脹指數，從4月的-0.26%攀升至5月的3.82%，顯示強積金市場在全球市場回暖的推動下實現穩健增長。特別是美國股票型基金的強勁表現，為整體指數的上漲提供了重要支撐。

5月MPF綜合基金指數則由4月的-0.19%攀升至3.82%，當中股票型基金指數升5.97%，債券型基金指數則只升0.75%，DIS型基金指數升2.64%。按個別市場，美國股票型基金指數表現最強，上升6.93%，其次全球股票型基金指數升5.97%，亞洲股票基金指數升5.81%，大中華股票型基金指數上升5.71%，歐洲股票基金指數則升5.52%。

BCT業務定位及客戶方案高級總監王玉麟表示，根據該行數據，成員在2025年1至5月轉換基金次數與去年同期相比上升了42.4%，反映成員對強積金管理關注日益加深，尤其是受美國總統特朗普於4月初引發的關稅戰影響。

針對成員的強積金管理策略，王玉麟強調強積金屬長期投資，成員不應該因市場短期波動或負面情緒影響作出恐慌性拋售。根據該行數據，一名假設持續供款20年的成員，其強積金資產值中位數可達到89萬港元，足以證明強積金都可以成為退休儲備的重要部分。