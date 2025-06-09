期內，其中3,200萬像素以下攝像頭模組按年跌15.8%至1583.4萬件、按月升16.9%；3,200萬像素及以上攝像頭模組按年跌19%至1654.6萬件、按月跌9.3%。另外，指紋識別模組銷售數量合計按年升45%至1524.1萬件、按月跌13%。

集團指，攝像頭模組產品銷售數量按年減少主要是由於客戶項目周期因素，以及繼續專注於以中高端手機攝像頭模組和其他領域攝像頭模組為核心的產品策略。至於其他領域攝像頭模組產品銷售數量按年大幅增長，主要是由於應用於物聯網（IoT）和智能汽車領域的攝像頭模組銷均按年大幅增長，以及集團於該等領域的市場份額有所提升。

此外，指紋識別模組產品銷售數量按月減少主要是由於客戶項目周期，按年顯著增加主要是由於集團於指紋識別模組業務的市場份額上升。

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