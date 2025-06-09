戴建業續指，涉及衛星場周邊有營業的商戶有320間，估算受影響的員工約為800個，他指出經評估後有一半的商戶有直接影響，相關行業包括當押舖、珠寶店，以及售賣煙酒的店舖等，其餘的另一半為服務附近居民的中小企。

戴建業續指，澳門勞工事務局今已派員到衛星場，參與博彩承批公司及衛星場場主的人力資源部員工會議，提供勞動法例諮詢等協助。另外，他提到勞工事務局已開通多條電話熱線、並於不同辦事處設立櫃台，為員工提供服務。

戴建業提到，衛星場的相關貸款佔澳門銀行整體總貸款不足1％，而且相關貸款有物業抵押，指出風險敝口有限，再加上銀行資本充足率及流動性比率，高於監管要求。

涉及的周邊商圈發展方面，戴建業稱衛星場的集中地「新口岸區」，政府會美化其環境及完善街區設施，正計劃將促進社區的經濟活動引到其區，他提到先前成功引流的例子中，會品牌的知識產權（IP）裝置、活動及舉辦市集等，希望可以吸引旅客及本地居民到該區消費。

勞工事務局局長陳元童表示，政府先前成立「促進就業協調工作組」，並收集了300個職位空缺，涉及行業包括建築業及銀行業，工種則涉及建築業、文職及其他前線服務等，他表示是次衛星場的員工就業情况，澳門政府非常關注。