根據合作備忘錄内容，雙方承諾將合作推動接納託管於香港中央證券託管平台基建的離岸人民幣國債為倫敦清算所清算會員的合資格抵押品。是次合作將協助國際投資者更高效地管理其離岸人民幣債券持倉、提高流動性和資本效率，同時增強風險管理能力。

服務預計將於2026年上半年推出，具體時間取決於監管機構的批准。

迅清結算首席執行官陳達強表示，迅清結算與倫敦清算所的合作體現了國際投資者對離岸人民幣債券及相關風險管理工具的強勁需求。這也突顯了香港支付及結算基建在支持全球投資者配置離岸人民幣債券上扮演着無可比擬的角色。

倫敦清算所首席執行官Susi de Verdelon表示，很高興與迅清結算、以及其清算會員銀行和客戶合作，因爲倫敦清算所正開展宏遠的計劃，將服務擴展至全球有意交易和結算可交割的離岸人民幣衍生品的市場參與者。亞太地區仍然是倫敦清算所的戰略重點，期待繼續保持合作伙伴關係，讓更多金融機構能夠受益於我們服務所帶來的保證金、資本及營運效率的提升。

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