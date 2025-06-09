該公司稱，爲進一步提高資本實力和綜合競爭力，提升國際化品牌形象，滿足國際業務發展需要，公司擬發行H股股票並在香港聯交所主板掛牌上市。公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市。

億緯鋰能A股今日收報45.02元（人民幣，下同），市值約921億元。據其網頁介紹，惠州億緯鋰能於2001年成立，並於2009年在深圳創業板首批上市，歷經23年快速發展，已成為具有全球競爭力的鋰電池平台公司，同時擁有消費電池、動力電池、儲能電池核心技術和全面解決方案，產品廣泛應用于物聯網、能源互聯網領域。

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