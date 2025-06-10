對於於美國商務部早前警告，「在世界任何地方」使用華為的昇騰（Ascend）AI晶片，均違反美國政府出口管制。任正非表示：「中國做晶片的公司很多，許多都做得不錯，華為是其中一家。美國是誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害。要努力做才能達到他們的評價。」他又指：「我們的單芯片還是落後美國一代，我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單芯片，在結果上也能達到實用狀況。」

任正非認為，中國在中低階晶片上是可以有機會的。「中國數十、上百家晶片公司都很努力。特別是化合物半導體機會較大。矽基晶片，我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，利用群集運算的原理，可以達到滿足我們現在的需求。」

對於人工智能發展，任正非表示，人工智能也許是人類社會最後一次科技革命，當然可能還有能源的核融合。人工智慧發展要經歷數十年、數百年。別擔心，中國也有很多優點。他又指，人工智慧在技術上的要害，是要有充足的電力、發達的資訊網路。發展人工智慧要有電力保障，中國的發電、電網傳輸都是非常好的，通訊網路是世界最發達的，東數西算的理想是可能實現的。

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