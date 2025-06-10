恒指今早小幅高開49點或0.21%，報24231點，大市成交金額66億元；國指今早高開19點或0.22%，報8799點。恒生科技指數開市報5455點，升0.41%。
大型科技股普遍向上。阿里巴巴（9988）升0.92%，報120.4元；騰訊（0700）升0.29%，報519.5元；美團（3690）跌0.27%，報148元；小米（1810）升1.02%，報54.7元；網易（9999）跌0.1%，報204.8元；百度 （9888）升0.29%，報86.3元；快手（1024）開市報64元，升2.56%。
澳門11家賭場衛星場將於年底結束營運。經營其中一個「衞星賭場」金碧滙彩娛樂場的匯彩控股（1180）開市報0.72元，跌25%。其餘濠賭股方面，金沙中國（1928）升0.38%，報15.8元；銀娛（0027）跌0.74%，報33.6元；美高梅中國（2282）開市報10.82元，跌0.37%；澳博（0880）開市報2.43元，升1.25%；永利澳門（1128）開市報5.25元，升0.57%。
在蘋果開發者大會上，AI平台幾無實質性升級。舜宇（2382）開市報65.2元，無升跌；瑞聲（2018）開市報38.75元，跌0.64%；丘鈦（1478）無成交，報6.8元；高偉電子（1415）開市報24.4元，無升跌。
比亞迪（1211）「10送8」紅股及每10股轉增12股今日除淨，變相「一拆三」。比亞迪開市報132.4元，升0.15%。
新股方面，新琪安（2573）今日首掛，開報30.25元，較招股價18.9元高出60.1%，以每手200股計，不計手續費，每手賺2270元。
MetaLight （02605）開市報7.6元，較招股價9.75元跌22.05%；另容大科技 （9881）開報16.6元，較招股價10元升66%。
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