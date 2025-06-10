美國總統特朗普周一（9日）在白宮舉行了一場「投資美國」（Invest America）的圓桌會議，宣傳其政策法案中的一項重要內容——為所有新出生的美國兒童設立延稅投資帳戶。官方公告稱：「這將使一代兒童有機會體驗複利增長的奇蹟，並從一開始就走上富裕之路。
根據該法案試點內容，政府將為2025年1月至2029年1月期間出生的所有美國公民子女提供一個投資帳戶，並將其稱為「特朗普帳戶」（Trump Accounts）。政府出資的1,000美元將存入一個與整個股票市場掛鉤的指數基金，由孩子的法定監護人管理。此外，監護人或私人機構還可每年為該帳戶追加最多5,000美元的資金。
帳戶受益人從18歲起可提領餘額的50%。從25歲開始，受益人可以提取全部餘額，用於符合條件的用途，包括小型企業貸款和高等教育，到30歲時，受益人可以完全控制全部餘額，用於任何用途。這類特朗普儲蓄帳戶要求在納稅後進行繳款，並在取款時按長期資本利得或普通聯邦收入納稅，這與529高等教育儲蓄帳戶和羅斯個人退休帳戶的免稅合格支取不同。
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