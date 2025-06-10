據內地傳媒報道，美團股東提問環節，有股東提問，「美團股價長期低迷，甚至已經低於很多員工的行權價，對內部員工的激勵起不到正向的作用。對於25年美團的股價有什麼展望？」

對此，陳少暉表示，短期的股價波動不是公司所能預測或者管理的，這不是美團的理念和哲學，管理層非常相信公司在行業的前景，這個前景最終會創造巨大的商業價值。但是在發展過程中，確實會存在公司的投入節奏、業績表現和資本市場的預期以及資本市場週期本身不完全匹配所帶來的問題。

他續稱，在目前和接下去的周期，依然會把回購作爲股東回報重要的方式。相比較直接的現金分紅，美團每年的回購金額大概是10億美元以上，就是每年的期權池所稀釋的那部分，作爲我們回購的基礎金額。在這個基礎之上，美團會根據市場等各方面公司現金的情況，有可能做更積極、更有彈性回購的實行。

被問及閃購業務的進展，美團CFO陳少暉回應，閃購就是美團即時零售的業務，總體來講非常看好這個業務。

至於閃購會否取代電商，陳少暉表示，相信隨著持續的供給優化和體驗升級，美團也會跟各類型的品牌和零售商合作，幫助他們做數字化。跟傳統電商相比，也不是簡單的零和關系，我們把很多原來線上化比較難的品類進一步做大，而電商這個詞本身可以理解為是廣義的，即時零售也是廣義電商的一類。

其他報道

迪拜王子不來港設家辦 沈運龍揭因由：遭質疑是「騙子」 被人當猴子般咁玩

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.11%

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連跌6日 續創近3年低

特朗普倡設嬰兒投資帳戶 每個BB獲贈1000美元「炒股」

蜜雪冰城股價曾挫近半成 沙田分店一甜點樣本被驗出大腸菌群量超標

瑞銀全球財富管理：中國科技股估值具吸引力

小米高階駕駛培訓傳發生致命車禍 雷軍：將追究造謠者法律責任

證監會昨辦研討會 加強與證券業界溝通

滬深三大指數個別走 人行開展1986億人幣逆回購

恒指高開49點 匯彩控股重挫25% 新股新琪安首掛升逾60%

Siri AI升級再度延遲 蘋果股價跌逾1%

市場觀望中美貿易談判進度 港股ADR指數升52點 夜期升55點

任正非：華為晶片仍落後美國一代 但認為無需擔心晶片問題

特朗普：白宮將保留Starlink服務 祝願馬斯克一切順利 Tesla收漲4.5%

巴克萊擬裁減超過200個投行職位