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恒指升79點 匯彩控股瀉逾12% 泡泡瑪特一度破頂 新股新琪安升21%

港股三大指數半日走勢分化，恒指與國指靠穩，科指則回落。恒指半日升79點或0.33%，報24261點，大市成交金額1270億元；國指升29點或0.34%，報8809點。恒生科技指數收報5415點，跌0.33%。       

大型科技股個別走，阿里巴巴（9988）升0.08%，收報119.4元；騰訊（0700）跌0.48%，收報515.5元；美團（3690）跌1.48%，收報146.2元；小米（1810）跌0.46%，收報53.9元；京東（9618）收報133.2元，跌0.6%；網易（9999）收報205.6元，升0.29%；百度（9888）收報86.2元，升0.17%；快手（1024）收報62元，跌0.64%。

內銀股表現活躍，工行（1398）升1.51%，收報6.04元；招商銀行（3968）升1.38%，收報51.55元；中國銀行（3988）升1.08%，收報4.67元；建行（0939）升0.81%，收報7.5元。     

新城發展（1030）據傳重啟境外債發行計劃，半日收報2.32元，升11%領漲內房股。潤地（1109）升2.25%，收報27.25元；中海外（0688）升2.7%，收報13.68元；龍湖（0960）收報9.88元，升3.13%；合景泰富（1813）收報0.32元，升4.92%；世茂集團（0813）收報0.76元，升4.11%；雅居樂（3383）收報0.42元，升3.7%。

醫藥股再炒高，石藥（1093）升5.33%，收報9.29元；藥明生物（2269）收報26.6元，升2.31%；翰森製藥（3692）收報28.95元，升3.95%。

暑運旺季將至，內地三大航空公司股價炒上。國航（0753）收報6.04元，升4.5%；南航（1055）收報4元，升4.44%；東航（0670）收報3.08元，升4.76%；國泰（0293）收報10.48元，升0.58%。

濠賭股方面，澳門11家賭場衛星場將於年底結束營運。經營其中一個「衞星賭場」金碧滙彩娛樂場的匯彩控股（1180）收報0.84元，跌12.5%。金沙中國（1928）升1.4%，收報15.96元；銀娛（0027）跌1.77%，收報33.25元；新濠國際發展（0200）收報3.44元，升3.93%；美高梅中國（2282）收報10.88元，升0.18%；澳博（0880）收報2.56元，升6.67%；永利澳門（1128）收報5.26元，升0.77%。

新消費概念股股價個別發展，蜜雪集團（2097）收報534元，跌5.57%；老鋪黃金（6181）收報867元，跌2.25%；泡泡瑪特一度創上市新高，見262元，收報257.2元，升2.55%。

新股方面，新琪安（2573）今日首掛，收市報22.85元，較招股價18.9元升20.89%。MetaLight（2605）半日收報6.99元，較招股價9.75元跌28.31%；容大科技 （9881）收報13.78元，較招股價10元升37.8%。