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台積電5月營收按月跌8% 今年首5個月增43%

台灣半導體晶片製造商台積電（美：TSM）今日公布2025年5月營收報告，期內合併營收約為新台幣3,205億元（新台），按月減少8.3%，按年增加39.6%。