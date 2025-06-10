moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

拆息低企 匯豐推匯財貸款首萬元零利率吸客

港元拆息低企，銀行資金成本下降，近期積極推出低息個人貸款吸客。匯豐公布，因應市況推出低利率貸款方案，向卓越理財以上客戶透過「匯財組合貸款」，提供首1萬元貸款零利息及零手續費優惠，由即日起至年底為止。

匯豐指，若貸款高於港幣10,000 元，餘下的金額會按照1個月香港銀行同業拆息，按貸款額分層0.8%至1.2%的年化利率收取利息。以今日1個月港元拆息為0.55厘計算，計算貸款的標準年利率為1.35%至1.75% 。

如申請人已加入「滙豐交易薈」並且每月交易金額1港元以上，該月份及其後最多3個月，整筆貸款可獲有1個月香港銀行同業拆息+0.7%年化利率優惠。 「匯財組合貸款」為透支服務產品，信貸額按客戶在匯豐相關戶口中所持有資產作為抵押計算，信貸限額最高為5000萬元。可抵押資產包括外幣儲蓄存款、定期存款、高息投資存款、結構性投資存款、美國及香港上市股票、單位信託基金、香港交易所買賣基金、債券及存款證。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務自主交易、資本市場平台及財富融資方案業務主管亨格富（Ryan Haugarth）表示，港元定期存款利率因銀行同業拆息下滑而受壓，若投資者懂得小心選擇適當的財務工具，便能捉緊拆息下滑帶來的機會，以較低的利率借貸去實現財務或其他生活目標。匯財組合貸款以申請人的資產作為抵押品，持有多元化及優質資產組合的客戶將能獲得較高的信貸率，同時有助減低因為價格波動而觸發補倉通知。

 

其他報道

台積電5月營收按月跌8% 今年首5個月增43%

萬達酒店：出售子公司後將派特別股息每股0.462元

美團陳少暉回應股價低迷：把回購作為回報股東重要方式

恒指升79點 匯彩控股瀉逾12% 泡泡瑪特一度破頂 新股新琪安升21%

迪拜王子不來港設家辦 沈運龍揭因由：遭質疑是「騙子」 被人當猴子般咁玩

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.11%

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連跌6日 續創近3年低

特朗普倡設嬰兒投資帳戶 每個BB獲贈1000美元「炒股」

蜜雪冰城股價曾挫近半成 沙田分店一甜點樣本被驗出大腸菌群量超標

瑞銀全球財富管理：中國科技股估值具吸引力

小米高階駕駛培訓傳發生致命車禍 雷軍：將追究造謠者法律責任

證監會昨辦研討會 加強與證券業界溝通

滬深三大指數個別走 人行開展1986億人幣逆回購

恒指高開49點 匯彩控股重挫25% 新股新琪安首掛升逾60%

Siri AI升級再度延遲 蘋果股價跌逾1%

 