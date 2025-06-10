港元拆息低企，銀行資金成本下降，近期積極推出低息個人貸款吸客。匯豐公布，因應市況推出低利率貸款方案，向卓越理財以上客戶透過「匯財組合貸款」，提供首1萬元貸款零利息及零手續費優惠，由即日起至年底為止。
匯豐指，若貸款高於港幣10,000 元，餘下的金額會按照1個月香港銀行同業拆息，按貸款額分層0.8%至1.2%的年化利率收取利息。以今日1個月港元拆息為0.55厘計算，計算貸款的標準年利率為1.35%至1.75% 。
如申請人已加入「滙豐交易薈」並且每月交易金額1港元以上，該月份及其後最多3個月，整筆貸款可獲有1個月香港銀行同業拆息+0.7%年化利率優惠。 「匯財組合貸款」為透支服務產品，信貸額按客戶在匯豐相關戶口中所持有資產作為抵押計算，信貸限額最高為5000萬元。可抵押資產包括外幣儲蓄存款、定期存款、高息投資存款、結構性投資存款、美國及香港上市股票、單位信託基金、香港交易所買賣基金、債券及存款證。
匯豐香港區財富管理及個人銀行業務自主交易、資本市場平台及財富融資方案業務主管亨格富（Ryan Haugarth）表示，港元定期存款利率因銀行同業拆息下滑而受壓，若投資者懂得小心選擇適當的財務工具，便能捉緊拆息下滑帶來的機會，以較低的利率借貸去實現財務或其他生活目標。匯財組合貸款以申請人的資產作為抵押品，持有多元化及優質資產組合的客戶將能獲得較高的信貸率，同時有助減低因為價格波動而觸發補倉通知。
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