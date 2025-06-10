中電源動表示，是次加注作業結合了燃料補給和裝卸貨物的雙重流程，在貨櫃船Hanoi Express號於香港葵青貨櫃碼頭裝卸貨物的20小時內完成加注，縮短船舶在港口的周轉時間，並節省營運成本。負責加注的中國海油海洋石油301號，長184.7米，寬28.1米，主要為國際航線船舶作燃料補給。該船可裝載3萬立方米液化天然氣，每小時加注能力達1650立方米。

運輸及物流局局長陳美寶致詞時表示，期望這次同步作業能給予本地加注業界動力，繼續為未來訪港的液化天然氣和其他綠色船用燃料驅動船提供適切服務，為國際班輪公司選擇來港進行加注及處理貨物提供更多便利和信心。

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