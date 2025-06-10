中電源動集團與中國海油廣東水運清潔能源公司去年11月成立的合資公司，於本月5日為德國貨櫃航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）的大型貨櫃船Hanoi Express 號，在香港葵青貨櫃碼頭裝卸貨物期間，同步加注約1萬立方米液化天然氣（LNG），是香港至今最大規模的單次液化天然氣加注，亦是香港首次同步進行船對船液化天然氣加注及貨物裝卸作業。
中電源動表示，是次加注作業結合了燃料補給和裝卸貨物的雙重流程，在貨櫃船Hanoi Express號於香港葵青貨櫃碼頭裝卸貨物的20小時內完成加注，縮短船舶在港口的周轉時間，並節省營運成本。負責加注的中國海油海洋石油301號，長184.7米，寬28.1米，主要為國際航線船舶作燃料補給。該船可裝載3萬立方米液化天然氣，每小時加注能力達1650立方米。
運輸及物流局局長陳美寶致詞時表示，期望這次同步作業能給予本地加注業界動力，繼續為未來訪港的液化天然氣和其他綠色船用燃料驅動船提供適切服務，為國際班輪公司選擇來港進行加注及處理貨物提供更多便利和信心。
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