平安銀行近期在全國多地支行推出的一項面向「純新客戶」（之前未開立/銷戶滿一年）的定期存款促銷活動。新客戶開立儲蓄卡後，存入超過5萬元人民幣，定期3–6個月起，可獲LABUBU系列盲盒（1.0、2.0）。若同時辦理信用卡，即可獲得3.0版盲盒。平安銀行更表示，該行通過正規管道採購，保證正品。

《彭博社》報道引述知情人士稱，浙江監管局已要求立即暫停所有涉及不合規吸收存款行為的產品，並下架相關宣傳材料。目前尚不清楚其他地方監管局是否發布了類似的指導意見。浙江監管局未作回應。

平安銀行表示，這項活動最初是由當地一家分行發起的一個小規模項目，並拒絕進一步評論。中國在2018年的一項規則中要求，商業銀行不得通過返還現金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。

知情人士指，這種贈送禮物的做法，如贈送大米或小家電等免費物品，以及互聯網平台會員資格等電子禮物，被認為會推高銀行成本並損害其利潤率。

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