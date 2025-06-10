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奇招百出︱內銀存款5萬人幣送Labubu盲盒 據報遭監管當局叫停

內地銀行為吸客奇招百出，繼早前傳出「存款千萬換實習」後，平安銀行多家分行亦推出辦理儲蓄卡或信用卡「存款送LABUBU盲盒」的活動。不過，《彭博社》引述知情人士透露，國家金融監督管理總局浙江監管局已要求當地銀行不得以不合規的好處來吸引存款。

平安銀行近期在全國多地支行推出的一項面向「純新客戶」（之前未開立/銷戶滿一年）的定期存款促銷活動。新客戶開立儲蓄卡後，存入超過5萬元人民幣，定期3–6個月起，可獲LABUBU系列盲盒（1.0、2.0）。若同時辦理信用卡，即可獲得3.0版盲盒。平安銀行更表示，該行通過正規管道採購，保證正品。

《彭博社》報道引述知情人士稱，浙江監管局已要求立即暫停所有涉及不合規吸收存款行為的產品，並下架相關宣傳材料。目前尚不清楚其他地方監管局是否發布了類似的指導意見。浙江監管局未作回應。

平安銀行表示，這項活動最初是由當地一家分行發起的一個小規模項目，並拒絕進一步評論。中國在2018年的一項規則中要求，商業銀行不得通過返還現金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。

知情人士指，這種贈送禮物的做法，如贈送大米或小家電等免費物品，以及互聯網平台會員資格等電子禮物，被認為會推高銀行成本並損害其利潤率。

 

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