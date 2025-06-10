據初步招股資料，華泰國際、農銀國際及廣發證券為曹操出行聯席保薦人。截至去年底，曹操出行在136個城市運營。於2024年總交易價值（GTV）達170億元（人民幣，下同），較2023年增加38.8%。根據弗若斯特沙利文資料，公司的市場佔有率為5.4%。初步照顧資料顯示，吉利集團董事長李書福持有曹操出行83.87%的股權。去年收入增長37.37%至146.57億元，虧損收窄至12.46億元。

香江電器主營電器類家居用品及非電器類家居用品的研發、設計、生產與銷售，是一家廚房和生活家居用品的原始設備製造商（OEM）和原始設計製造商（ODM），國金證券為獨家保薦人。招股資料引述弗若斯特沙利文報告，以2024年出口額計算，香江電器為中國廚房小家電行業的第十大企業，擁有0.8%市場份額。去年收入15.02億元，按年增26.37%；年內溢利按年升15.62%至1.4億元。

其他報道

奇招百出︱內銀存款5萬人幣送Labubu盲盒 據報遭監管當局叫停

拆息低企 匯豐推匯財貸款首萬元零利率吸客

中電源動與中海油完成首次香港船對船液化天然氣加注

滬指終止五連升 收跌0.44%

台積電5月營收按月跌8% 今年首5個月增43%

萬達酒店：出售子公司後將派特別股息每股0.462元

美團陳少暉回應股價低迷：把回購作為回報股東重要方式

恒指升79點 匯彩控股瀉逾12% 泡泡瑪特一度破頂 新股新琪安升21%

迪拜王子不來港設家辦 沈運龍揭因由：遭質疑是「騙子」 被人當猴子般咁玩

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.11%

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連跌6日 續創近3年低

特朗普倡設嬰兒投資帳戶 每個BB獲贈1000美元「炒股」

蜜雪冰城股價曾挫近半成 沙田分店一甜點樣本被驗出大腸菌群量超標

瑞銀全球財富管理：中國科技股估值具吸引力

小米高階駕駛培訓傳發生致命車禍 雷軍：將追究造謠者法律責任

證監會昨辦研討會 加強與證券業界溝通

滬深三大指數個別走 人行開展1986億人幣逆回購

恒指高開49點 匯彩控股重挫25% 新股新琪安首掛升逾60%

Siri AI升級再度延遲 蘋果股價跌逾1%

市場觀望中美貿易談判進度 港股ADR指數升52點 夜期升55點

任正非：華為晶片仍落後美國一代 但認為無需擔心晶片問題

特朗普：白宮將保留Starlink服務 祝願馬斯克一切順利 Tesla收漲4.5%

巴克萊擬裁減超過200個投行職位



