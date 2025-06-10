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香江電器、曹操出行等5公司齊通過上市聆訊

臨近半年結，本港新股活動加快。內地生活家居用品製造商香江電器及由吉利集團孵化的網約車平臺曹操出行今日通過港交所（0388）上市聆訊。加上昨日通過聆訊的SAINT BELLA、穎通控股及藥捷安康，即本周內暫已有五間公司通過聆訊。

據初步招股資料，華泰國際、農銀國際及廣發證券為曹操出行聯席保薦人。截至去年底，曹操出行在136個城市運營。於2024年總交易價值（GTV）達170億元（人民幣，下同），較2023年增加38.8%。根據弗若斯特沙利文資料，公司的市場佔有率為5.4%。初步照顧資料顯示，吉利集團董事長李書福持有曹操出行83.87%的股權。去年收入增長37.37%至146.57億元，虧損收窄至12.46億元。

香江電器主營電器類家居用品及非電器類家居用品的研發、設計、生產與銷售，是一家廚房和生活家居用品的原始設備製造商（OEM）和原始設計製造商（ODM），國金證券為獨家保薦人。招股資料引述弗若斯特沙利文報告，以2024年出口額計算，香江電器為中國廚房小家電行業的第十大企業，擁有0.8%市場份額。去年收入15.02億元，按年增26.37%；年內溢利按年升15.62%至1.4億元。

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