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XTransfer 與法國巴黎銀行合作　推動跨境支付簡化

跨境貿易支付平台XTransfer與法國巴黎銀行（BNP Paribas）簽署合作備忘錄，雙方將在跨境金融服務領域展開合作，將顯著減少 XTransfer 客戶的跨境支付成本及交易時間，特別有助於在歐元區市場深耕的全球貿易企業。

此次合作旨在促進中歐中小企業之間的無縫貿易往來，並簡化歐洲企業與其全球合作夥 伴的外貿交易。通過優化跨境支付流程、減少交易環節與複雜性，此合作不僅能有效降 低全球貿易相關成本，更將顯著提升歐洲中小企業在國際市場的競爭力。

XTransfer 創始人兼首席執行官鄧國標指出，此次簽署的合作備忘錄，體現了雙方共同致力於為中小企業提供更優質跨境金融解 决方案的願景。法國巴黎銀行全球支付與應收賬款業務負責人 Bruno Mellado 表示，通過結合法國 巴黎銀行在歐洲的廣泛金融服務網絡，以及 XTransfer 在 B2B 跨境貿易支付領域的專 業優勢，我們將致力簡化國際貿易流程、降低交易成本，從而有效提升客戶的全球競爭力。

 

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